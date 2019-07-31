Предложения будут изложены в письме, которое планируется направить в заинтересованные ведомства. Тема налоговых последствий для операций с криптовалютами обсуждалась 30 июля на заседании комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России.

с чего всё началось

В России разрабатывается профильный закон, регулирующий работу с криптовалютами. В преддверии этого юристы начали разрабатывать систему налогообложения цифровых активов, сообщил «Коммерсантъ».

В России введут налог на криптовалюту

Происшествия Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.

Путешествия «Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.

Происшествия Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве, чье тело нашли в чемодане, следует из опубликованного СК РФ видео допроса.

Экономика В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.

Финансы Украинская гривна рекордно подорожала Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.

Политика Американский суд прекратил дело по иску демократов к РФ Иск Национального комитета Демократической партии США против России о "вмешательстве" в американские выборы отклонен окружным судом.

Армия и оружие ВМФ России самый сильный в мире, считают 67% граждан Служба в ВМФ является престижной, считают 85% опрошенных. Хотели бы видеть своих детей или внуков офицерами ВМФ 56% граждан РФ.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Общество Лужков назвал возможные причины массовой гибели пчел в России Ранее Минсельхоз сообщил о гибели 39,6 тысячи пчелосемей в 25 регионах России, что составляет 1,3% от их общего числа в стране.

Экономика Правительство создаст единый сервис для экспортеров Правительство к концу 2019 года подготовит законопроекты, позволяющие на базе системы «Одного окна» сделать сервис для экспортеров для обмена электронными документами между компаниями и госорганами.

Экономика Закон об ипотечных каникулах вступил в силу В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".

Экономика Эксперты сравнили стоимость такси и личной машины в России Аналитики подсчитали, что в России цена поездки на такси в среднем на 75% меньше, чем в США, а годовая стоимость владения автомобилем в среднем только на 30% меньше.

Происшествия На Крите произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на острове Крит, информация о пострадавших или ущербе не поступала, сообщает греческое государственное телевидение (ЭРТ) со ссылкой на данные афинского Геодинамического института.

Футбол Защитник «МЮ» выбыл из строя до конца года Напомним, что Байи только что вернулся в строй после травмы колена, которая не позволила ему принять участие в Кубке африканский наций.

Политика Медведев назвал ситуацию с лесными пожарами сложной Дмитрий Медведев назвал сложной ситуацию с лесными пожарами в регионах и потребовал не допустить приближения огня к населённым пунктам.

Экономика Счетная палата готовит новую пенсионную реформу Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.

Общество Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.

Общество Россияне променяли семью на деньги Большинство россиян (68 процентов) выразили готовность сократить время, которое они проводят с семьей, ради карьерного и зарплатного роста.

Политика Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.

Политика На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».

Шоу-бизнес Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей В мае этого года появились слухи о том, что 40-летняя Ани Лорак после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу закрутила новый роман.

Происшествия Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО Все фигуранты громкого уголовного дела о рекордной для Якутии взятке на 114 миллионов рублей теперь под домашним арестом: заммэра Якутска Василия Гоголева суд выпустил из СИЗО, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Якутского городского суда.

Финансы Рубль растет к доллару и евро на старте торгов в среду Доллар и евро снижаются на Московской бирже в среду утром, рубль растет к бивалютной корзине перед ожидаемым снижением процентной ставки ФРС США.

Здоровье В России в 2018 году от ВИЧ-инфекции умерло около 20 тысяч человек В 2018 году от ВИЧ-инфекции умерло около 20,6 тыс. россиян, следует из доклада (.pdf) Центрального научно-исследовательского института организации информатизации населения Минздрава России.

Происшествия В Индии в реке обнаружили тело основателя сети кофеен В индийском штате Карнатака в реке близ города Мангалуру обнаружено тело основателя сети кофеен-закусочных Caf Coffee Day Ви Джи Сиддхартхи.