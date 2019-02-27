Общество
Российские вузы заняли 25 мест в топ-100 предметного рейтинга QSТАСС 17:28
Российские университеты заняли 25 мест в топ-100 Международного предметного рейтинга учебных заведений, ежегодно составляемого британской компанией Quacquarelli Symonds (QS).
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Три петербургских вуза получат больше миллиарда на повышение конкурентоспособности
Фонтанка.Ру22 февраля в 01:01
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Происшествия
В Нальчике ввели режим контртеррористической операции
На территории Нальчика ввели режим контртеррористической операции (КТО), сотрудники правоохранительных органов ведут розыск участников религиозно-экстремистской группировки.
Обновлено в 20:59
Общество
Ди Каприо потребовал освободить косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье
Знаменитый голливудский актер, обладатель "Оскара" Леонардо Ди Каприо на своих страницах в социальных сетях Facebook и Twitter обратился к неравнодушным людям с просьбой подписать петицию об освобождении косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье.
Обновлено в 20:28
Происшествия
На руднике в Индонезии 60 человек оказались под завалами после оползня
На индонезийском острове Сулавеси произошел сход оползня, в результате которого несколько десятков человек оказались под завалами конструкций на незаконном золотодобывающем руднике, передает Reuters.
Обновлено в 19:51
Музыка
На Украине нашли замену отказавшейся от участия в Евровидении группе
Во вторник группа Freedom-jazz girls band, которая заняла второе место на национальном отборе, также отказалась от предложения НОТУ представлять страну на Евровидении.
Обновлено в 19:43
Происшествия
Контрабанду леса на 700 миллионов рублей выявили в Приморье
В Приморье выявили незаконный вывоз ценных пород дерева на сумму около 700 миллионов рублей.
Обновлено в 20:56
Политика
В Госдуме оценили встречу Порошенко и Волкера
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал встречу украинского лидера Петра Порошенко с спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером на борту американского эсминца.
Обновлено в 20:13
Происшествия
В горах Сербии спасли трёх заблудившихся россиян
На юге Сербии спасли трёх граждан России, которые заблудились на горе Копаоник, они не пострадали.
Обновлено в 18:00
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны еще два человека
Двое новых подозреваемых задержаны во вторник по делу Арашуковых.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Дети погибли при пожаре в Кемеровской области
В Кемеровской области в результате пожара в частном доме погибли двое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 20:45
Политика
Небензя назвал Гуаидо «самозванцем с улицы»
После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства.
Обновлено в 18:13
Политика
Новак назвал невыгодным транзит российского газа через Украину
Министр энергетики России Александр Новак назвал транзитный маршрут газа в Европу через территорию Украины самым дорогим из ныне существующих.
Обновлено в 12:41
Политика
WP рассказала о кибератаке американских спецслужб на Россию
По словам источников газеты, кибератака проводилась для того, чтобы "помешать россиянам развернуть кампанию по дезинформации, которая бы поставила под сомнение результаты выборов".
Обновлено в 15:32
Происшествия
Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой
Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:39
Политика
Палата представителей США проголосовала за отмену режима ЧП
Палата представителей США проголосовала за принятие резолюции об отмене режима ЧП, который был введен американским лидером Дональдом Трампом.
Обновлено в 18:53
Происшествия
Суд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО
Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Спортсмены останутся под арестом до 8 апреля 2019 года.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Бывший директор ФБК Рубанов объявлен в федеральный розыск
Бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова объявили в федеральный розыск, говорится в базе розыска МВД РФ.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Американцы нашли две закавыки у истребителя Су-57
Обновлено в 20:57
Экономика
Медведев поручил разработать меры по повышению доходов россиян
Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил главам регионов изучить структуру доходов населения и на основе анализа предложить варианты их повышения.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Полковника ФСБ и экс-сотрудника «Касперского» осудили за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова к 22 годам колонии за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:13
Здоровье
В Минздраве назвали средний возраст начала половой жизни в России
— Прим. ред.) возраст сексуального дебюта для девушки составляет 16-17 лет <...>
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Марата Башарова лишили работы после избиения жены
Продюсеры спектакля «День сюрпризов» решили найти замену актеру Марату Башарову после того, как стало известно, что он избил жену.
Обновлено в 15:07
Политика
Адвокат назвал срок возможного вынесения приговора Бутиной
26 февраля в США состоялось судебное заседание, в ходе которого было принято решение не назначать дату вынесения приговора россиянке по просьбе следствия.
Обновлено в 16:03
Авто
В России вернут программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
Обновлено вчера в 08:51
Общество
Козырный вуз: в России могут разрешить высшее самообразование
В России могут узаконить высшее самообразование.
Обновлено в 16:02
Экономика
Российские пенсионеры получат доплаты сверх прожиточного минимума
Законопроект о начислении социальных выплат пенсионерам сверх прожиточного минимума одобрен правительством РФ.
Обновлено вчера в 22:13
Технологии
Зарубежные компании отказались поставлять детали для робота «Федора»
Зарубежные компании отказались поставлять комплектующие для робота «Федора» в Россию после того, как узнали, что он научился стрелять из пистолетов.
Обновлено в 20:02
Интернет
WhatsApp ввел ограничения для борьбы с распространением паники
Американская компания WhatsApp, создавшая одноименный мессенджер, ввела ограничения в работу программы для борьбы с распространением панических слухов.
Обновлено в 12:47
Общество
Суд не смог развести Аршавина с Казьминой
На суде интересы супругов представляли их юристы. Адвокат Казьминой утверждает, что Аршавин требует "огромные деньги" от супруги.
Обновлено в 12:19