Технологии
Российские вузы начнут выдавать электронные дипломыPiter.tv 04:03
К 2021 году российские вузы хотят начать выдавать своим выпускникам цифровые дипломы. О возможном нововведении "Известиям" 13 июня рассказали в пресс-службе Минобрнауки. Новую модель опробуют уже в этом году в пяти университетах, в 2020-м году - в 15 вузах.
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с чего всё началось
К 2021 году российские вузы планируют начать выдачу выпускникам цифровых документов об образовании. Новую модель уже в 2019 году опробуют в пяти университетах. Еще в 15 высших учебных заведениях она пройдет обкатку в 2020-м, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минобрнауки.Известиявчера в 17:01
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