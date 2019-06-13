Российские вузы могут начать выдавать электронные дипломыТелеканал 360° 22:04

К 2021 году российские вузы планируют начать выдачу выпускникам цифровых документов об образовании. Новую модель уже в 2019 году опробуют в пяти университетах. Еще в 15 высших учебных заведениях она пройдет обкатку в 2020-м, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минобрнауки.

с чего всё началось

Российские вузы планируют начать выдавать дипломы выпускникам в электронном виде уже к 2021 году. Доступ к документу будет у работодателей. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

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