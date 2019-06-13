Российские вузы начнут выдавать электронные дипломыКубань 24 01:33

К 2021 году российские вузы планируют начать выдачу выпускникам цифровых документов об образовании. Новую модель уже в 2019 году опробуют в пяти университетах. Еще в 15 высших учебных заведениях она пройдет обкатку в 2020-м, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минобрнауки.

с чего всё началось

В России вузы начнут к 2021 году выдавать выпускникам цифровые дипломы. Новую модель опробуют уже в этом году в пяти университетах. Еще 15 вузов примут участие в эксперименте в 2020 году.

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