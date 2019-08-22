Происшествия
Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочкеРИА Новости 07:05
Санкт-петербургские врачи прибыли в больницу турецкого города Денизли, где в критическом состоянии находится 12-летняя россиянка, пострадавшая после несчастного случая в бассейне отеля, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.
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Петербургские врачи прибыли в турецкую больницу к девочке, пострадавшей в бассейне
Телеканал Санкт-Петербург06:55
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