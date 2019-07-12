Спорт
Российские волейболисты вышли в финал Лиги нацийRT на русском 21:14
Отмечается, что команда России встретится с победителем матча между сборными США и Бразилии. Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:24, Вашингтон
Армия и оружие
Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии
В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено в 15:20
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
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Обновлено в 16:58
Политика
На Украине назвали условие ареста Порошенко и его окружения
Массовые аресты окружения Петра Порошенко и задержание самого экс-президента Украины станет возможным только после смены генпрокурора страны Юрия Луценко.
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Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено в 16:15
Политика
Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено в 09:01
Кино
Иностранные СМИ высмеяли сериал «Последние цари»
Обновлено в 10:43
Наука
Опубликован первый в истории снимок квантовой запутанности
Ученые из Университета Глазго (Шотландия) сообщили об уникальном эксперименте, во время которого им удалось запечатлеть на снимке квантовую запутанность.
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Космос
Японский зонд совершил вторую посадку на астероид Рюгу
Японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") в четверг совершил вторую посадку на отдаленный астероид Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли, с целью взятия образцов пород с этого космического тела.
Обновлено 11 июля в 04:46
Путешествия
Названы наиболее частые жалобы российских туристов
Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
Обновлено в 21:09
Происшествия
На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола
Морской биолог Монти Холл, который находился на борту лодки и наблюдал за произошедшим, указал, что морской дьявол оставался на месте, пока Джейк три раза нырял, пытаясь снять крючок.
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Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено в 14:35
Здоровье
В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом
Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.
Обновлено в 10:00
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Наука
Доказана эффективность похудения при помощи кофе
Ученые смогли доказать, что кофе оказывает благоприятное влияние на сжигание бурого жира в организме человека.
Обновлено вчера в 04:35
Политика
Конгресс США одобрил санкции против суверенного долга РФ
Палата представителей конгресса США одобрила поправки о введении санкций против суверенного долго России, передает C-Span.
Обновлено вчера в 05:32
Футбол
«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:39
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину
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Обновлено вчера в 15:40
Политика
Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель
Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено в 21:09
Общество
Красноярский край накрыл смог от лесных пожаров
Обновлено в 07:19
Политика
Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
Обновлено в 13:40
Политика
Депутат Рады рассказал о последствиях киевской блокады Крыма
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 21:58
Политика
ОБСЕ осудила обстрел здания канала «112 Украина» в Киеве
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение с применением гранат на офисное здание телеканала «112 Украина» в Киеве.
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Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции за С-400
О возможном введении санкций со стороны США против Турции ранее сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 19:48
Здоровье
Назван лучший фрукт для похудения летом
Груша является лучшим летним фруктом, способствующим похудению, пишет «Инфореактор» со ссылкой на диетологов.
Обновлено в 17:05
Политика
Бойко рассказал о дикой политике Украины в отношениях с РФ
Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что Киев решил придерживаться "дикой" политики в экономических отношениях с Россией, передает РИА "Новости".
Обновлено в 22:10
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20