Отмечается, что команда России встретится с победителем матча между сборными США и Бразилии. Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.

Армия и оружие Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.

Политика Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.

Политика На Украине назвали условие ареста Порошенко и его окружения Массовые аресты окружения Петра Порошенко и задержание самого экс-президента Украины станет возможным только после смены генпрокурора страны Юрия Луценко.

Происшествия В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.

Политика Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.

Наука Опубликован первый в истории снимок квантовой запутанности Ученые из Университета Глазго (Шотландия) сообщили об уникальном эксперименте, во время которого им удалось запечатлеть на снимке квантовую запутанность.

Космос Японский зонд совершил вторую посадку на астероид Рюгу Японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") в четверг совершил вторую посадку на отдаленный астероид Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли, с целью взятия образцов пород с этого космического тела.

Путешествия Названы наиболее частые жалобы российских туристов Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.

Происшествия На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола Морской биолог Монти Холл, который находился на борту лодки и наблюдал за произошедшим, указал, что морской дьявол оставался на месте, пока Джейк три раза нырял, пытаясь снять крючок.

Здоровье В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.

Политика Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.

Наука Доказана эффективность похудения при помощи кофе Ученые смогли доказать, что кофе оказывает благоприятное влияние на сжигание бурого жира в организме человека.

Политика Конгресс США одобрил санкции против суверенного долга РФ Палата представителей конгресса США одобрила поправки о введении санкций против суверенного долго России, передает C-Span.

Футбол «Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ «Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Экономика Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Происшествия Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.

Политика Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.

Политика Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.

Политика Депутат Рады рассказал о последствиях киевской блокады Крыма Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях киевской блокады Крыма.

Политика ОБСЕ осудила обстрел здания канала «112 Украина» в Киеве Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение с применением гранат на офисное здание телеканала «112 Украина» в Киеве.

Политика Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции за С-400 О возможном введении санкций со стороны США против Турции ранее сообщило агентство Bloomberg.

Здоровье Назван лучший фрукт для похудения летом Груша является лучшим летним фруктом, способствующим похудению, пишет «Инфореактор» со ссылкой на диетологов.

Политика Бойко рассказал о дикой политике Украины в отношениях с РФ Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что Киев решил придерживаться "дикой" политики в экономических отношениях с Россией, передает РИА "Новости".