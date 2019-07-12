Спорт
Российские волейболисты вышли в финал Лиги нацийТАСС 20:15
По итогам предварительных встреч, которые прошли с 31 мая по 30 июня, сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, ставшие сильнейшими, а также волейболисты из США на правах организатора турнира вышли в "Финал шести". Российские волейболисты являются действующими победителями турнира.
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