Спорт

Российские волейболисты вышли в финал Лиги нацийТАСС 20:15

По итогам предварительных встреч, которые прошли с 31 мая по 30 июня, сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, ставшие сильнейшими, а также волейболисты из США на правах организатора турнира вышли в "Финал шести". Российские волейболисты являются действующими победителями турнира.
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Сборная России вышла в финал Лиги наций

Sportbox.RU20:37

Волейболисты сборной России проиграли США в «Финале шести» Лиги наций

РИА Новости00:30

Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций

ТАСС20:15

Россия – в финале! Польша бита в валидольном матче

Спорт-Экспресс20:45

Сборная России вышла в финал Лиги наций

Матч ТВ20:37

Россия победила Польшу в полуфинале Лиги наций со счётом 3:1, отчёт о матче

Чемпионат20:45

Сборная России по волейболу второй год подряд вышла в финал Лиги наций

Sports.ru20:25
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О создании глобальной коалиции по свободе СМИ объявили главы МИД Великобритании и Канады Джереми Хант и Христя Фриланд.
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Производитель заявил, что пикап GMC Sierra 1500 AT4 All Mountain не предназначен для серийного выпуска, но комплект гусениц можно будет приобрести отдельно и установить самостоятельно.
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РИА Новости сообщает, что поправка предусматривает механизм снятия этих санкций, если американская администрация придет к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла.
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Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
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Дочь актера Александра Белявского Надежда в студии программы «Далекие близкие» на канале «Россия-1» заявила, что не верит в самоубийство своего отца.
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