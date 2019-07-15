Спорт
Российские волейболисты вновь стали победителями Лиги нацийLenta.ru 01:05
Лучший счет у противников показал Тэйлор Сэндер, он набрал 20 очков. Команда США завоевала серебро, бронзовыми призерами стали волейболисты сборной Польши. Сборная России также является победителем Лиги наций 2018 года.
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