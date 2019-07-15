Спорт
Российские волейболисты обыграли США и стали победителями Лиги нацийРБК 21:45
В полуфинале Россия встретилась с победителем группы B — Польшей. Российские волейболисты победили 3:1. США, заняв в группе А первое место, в полуфинале сыграли со сборной Бразилии, которая оказалась второй в группе B. Встреча между этими командами завершилась победой американцев — 3:2.
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