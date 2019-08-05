Спорт

Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020РИА Новости вчера в 15:35

Волейболистки сборной России добились волевой победы над командой Кореи в третьем матче олимпийского отборочного турнира в Калининграде и завоевали путевку на Игры-2020 в Токио.
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