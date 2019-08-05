Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020РИА Новости вчера в 15:35
Волейболистки сборной России добились волевой победы над командой Кореи в третьем матче олимпийского отборочного турнира в Калининграде и завоевали путевку на Игры-2020 в Токио.
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Битва при Кенигсберге. Сборная России вырвала у кореянок путевку на Олимпиаду
Советский спортвчера в 16:27
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Происшествия
Семь человек пострадали во время стрельбы в парке Чикаго
Не менее 19 человек погибли в результате стрельбы, произошедшей 3 августа в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса.
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СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц
Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.
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Происшествия
Прокуратура США потребовала казни стрелка в Техасе
Прокуратура США будет добиваться вынесения смертного приговора стрелку из техасского Эль-Пасо, в результате действий которого погибли 20 человек.
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Происшествия
Зацепер погиб на крыше «Сапсана» на пути из Петербурга
Высокоскоростной поезд "Сапсан", следовавший из Петербурга в Москву, задержался в пути на 49 минут.
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В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
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Политика
Япония выразила протест России из-за учений на Курилах
Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
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Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено вчера в 09:01
Путешествия
Туристы рассказали, сколько денег тратят в путешествиях на еду
Несмотря на готовность забыть об экономии во время отдыха, большинство российских туристов редко едят в ресторанах и кафе: 41% ходят в заведение всего несколько раз за время путешествия и только 10% делают это каждый день.
Обновлено вчера в 23:05
Общество
Лесные пожары в Сибири продолжатся до осенних дождей
Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, несмотря на согласованные усилия нескольких ведомств и множества добровольцев, вряд ли удастся потушить до конца лета.
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Происшествия
В Лондоне подросток сбросил незнакомого ребенка со смотровой площадки
Как сообщает пресс-служба полиции Лондона, в воскресенье подросток, находясь на смотровой площадке под крышей галереи современного искусства Тейт Модерн, перебросил шестилетнего ребенка через полутораметровое ограждение площадки.
Обновлено вчера в 20:44
Политика
Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
Обновлено вчера в 20:37
Политика
Глава Пентагона хочет разместить ракеты средней дальности в Азии
Обновлено 03 августа в 14:24
Происшествия
В Челябинске четверо юнцов разбились на ВАЗ-2107
Вечером 4 августа в Тракторозаводском районе Челябинска водитель ВАЗ-2107 на большой скорости врезался в электроопору, ДТП произошло напротив магазина «Радуга».
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП в Саратовской области
Шесть человек пострадали в ДТП на 376-м километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград в Красноармейском районе.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции в Сирии
Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
Обновлено вчера в 20:46
Авто
Пять новых автомобилей, которые спасут Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover (JLR) приступил к двухлетней программе запуска новых автомобилей и крупных промышленных инвестиций, призванных изменить финансовое состояние компании и поставить ее на долгосрочную и стабильную основу.
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Определены самые популярные у российских туристов авиамаршруты
Эксперты изучили бронирования авиабилетов за последний год и определили маршруты, которые чаще выбирают мужчины, и города, куда чаще отправляются женщины.
Обновлено вчера в 20:43
Футбол
Петр Авен: «Федун - святой человек»
Болельщик "Спартака", банкир Петр Авен в интервью программе Нобеля Арустамяна "Инсайдеры" отметил заслуги владельца красно-белых Леонида Федуна.
Обновлено вчера в 16:35
Общество
«Я всегда преследовал суть». 175 лет назад родился Илья Репин
Обновлено вчера в 22:20
Футбол
Роналду назвал свой любимый фильм
Обновлено вчера в 17:34
Наука
Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском
Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.
Обновлено вчера в 22:24
Общество
Начало рабочей недели в Екатеринбурге будет дождливым
В столице Урала сегодня, 5 августа, будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер южный, 5-10 м / с, порывы до 13 м / с. Температура воздуха днем составит + 21, + 23 градуса.
Обновлено вчера в 23:22
Культура
В Туве обнародованы мероприятия ко Дню Республики
Праздник утвержден законом республики от 12 февраля 1999 года «О праздничных днях Республики Тыва» .
Обновлено в 00:54
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Наука
Новая ткань испускает лимонный аромат под действием пота
Обновлено 02 августа в 08:29
Происшествия
Министра в Румынии уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволила премьер-министр Виорика Дэнчилэ после слов насчет подвергшейся нападению водителя девочке, сообщила Дэнчиле в Facebook.
Обновлено вчера в 08:37
Здоровье
Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик
В Британии врачи не смогли поставить диагноз подростку, который оказался парализован из-за загадочной болезни.
Обновлено вчера в 22:29
Армия и оружие
В Германии заявили, что НАТО нужны ракеты для удара по России
Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг дал интервью газете Süddeutsche Zeitung, в котором заявил, что членам альянса необходимо модернизировать свое вооружение, так как на сегодняшний день НАТО не в силах противостоять всему «спектру угроз» со стороны Москвы.
Обновлено вчера в 07:30