Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020РИА Новости 15:35
Волейболистки сборной России добились волевой победы над командой Кореи в третьем матче олимпийского отборочного турнира в Калининграде и завоевали путевку на Игры-2020 в Токио.
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Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено в 12:15
Наука
Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском
Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.
Обновлено в 22:24
Музыка
Концерт Звонкого на фестивале «Реалист»
Сегодня он даёт сольный концерт в баре "Микстура" в рамках фестиваля "Реалист".
Обновлено в 15:01
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
Обновлено в 15:51
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Происшествия
Задержанный в Персидском заливе танкер принадлежит Ираку
Обновлено в 13:21
Политика
Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс
Лидер партии «Слуга народа» и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 20:57
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено в 19:10
Авто
Названы лучшие подержанные семиместные кроссоверы до 1 миллиона рублей
Одним из самых интересных вариантов, и как раз из страны Восходящего Солнца, является Nissan Qashqai +2. На вторичном рынке России по цене от 600 тыс. до 1 млн рублей доступны экземпляры 2010-2013 года выпуска с пробегом до 180 тыс. рублей.
Обновлено в 12:07
Происшествия
В Бурятии тракторист-наркоман насмерть задавил своего пассажира
Водитель трактора не имел прав, зато был в наркотическом опьянении. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Бурятии.
Обновлено в 22:18
Шоу-бизнес
Кара Делевинь тайно обвенчалась с подругой в Лас-Вегасе
Британская модель и актриса Кара Делевинь сыграла свадьбу со своей подругой Эшли Бенсон в небольшой часовне в Лас-Вегасе.
Обновлено в 07:14
Футбол
Александр Григорян: «Не знаю, когда будем играть в Тамбове»
Обновлено в 09:32
Футбол
Суперкубок Англии достался «Манчестер Сити»
В Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоялся матч за Суперкубок Англии, именуемый еще Комьюнити Шилд.
Обновлено в 12:20
Футбол
Чалов помог ЦСКА победить «Рубин» в чемпионате России
Обновлено в 22:14
Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в РФ
В Счетной палате заявили, что ущерб от лесных пожаров за полгода составил 2,4 млрд рублей.
Обновлено вчера в 04:24
Армия и оружие
В США интенсифицировали работы по созданию аналога российского БЛ «Пересвет»
Речь идёт фактически о попытках создать аналог российского боевого лазера (БЛ) «Пересвет», который в нашей стране уже поставлен на опытно-боевое дежурство.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Трамп поручил приспустить флаги США в связи со стрельбой в стране
Президент США Дональд Трамп поручил приспустить американские флаги в связи со стрельбой в ряде штатов страны.
Обновлено в 16:09
Экономика
СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц
Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.
Обновлено в 22:13
Экономика
Экспорт леса в Иркутской области в I полугодии сократился на 9%
Экспорт необработанного леса ("кругляка") составил 1,283 млн кубометров круглого леса (на сумму $126 млн), то на 27 % меньше чем в первом полугодии 2018 года.
Обновлено в 22:35
Гаджеты
Fly выпустил смартфон Life Geo в России
Известный бренд Fly официально выпустил для российского рынке бюджетный смартфон под названием Fly Life Geo.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Мексике могут запросить экстрадицию стрелка из Техаса
При стрельбе в Эль-Пасо погибли шестеро мексиканцев Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мехико может запросить экстрадицию стрелка из Техаса, передает РИА Новости.
Обновлено в 19:41
Кино
Ди Каприо назвал способ стать актером
Обновлено в 22:34
Футбол
У Анастасии Березиной из «Чертаново» остановилось сердце
Обновлено в 19:57
Космос
NASA сделала важное признание об обнаружении Нибиру: планета Х скоро уничтожит жизнь на Земле
Стало известно о том, что NASA признает факт существования Нибиру, а также ее потенциальную угрозу для нашей планеты Земли.
Обновлено в 23:02
Общество
На Байкале шаманы совершили жертвоприношение из-за дождей и пожаров
Шаманы из России, Германии, Польши и Монголии собрались на байкальском острове Ольхон, чтобы провести обряд и попросить у богов избавить Сибирь от пожаров и наводнений.
Обновлено в 23:11
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Политика
Германию и США обвинили во вмешательстве в дела России
Министерство иностранных дел России обвинило США и Германию во вмешательстве во внутренние дела страны.
Обновлено в 14:13
Политика
Минтранс предложил создать сеть высокоскоростных магистралей в России
Российский Минтранс предложил подумать над созданием сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России.
Обновлено в 19:39
Экономика
В России может появиться еще один способ получения зарплаты
Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено в 11:59