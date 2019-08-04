Волейболистки сборной России добились волевой победы над командой Кореи в третьем матче олимпийского отборочного турнира в Калининграде и завоевали путевку на Игры-2020 в Токио.

Политика Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".

Наука Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.

Музыка Концерт Звонкого на фестивале «Реалист» Сегодня он даёт сольный концерт в баре "Микстура" в рамках фестиваля "Реалист".

Происшествия В Тверской области произошел пожар в «Сапсане» Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.

Политика Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс Лидер партии «Слуга народа» и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.

Общество В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.

Авто Названы лучшие подержанные семиместные кроссоверы до 1 миллиона рублей Одним из самых интересных вариантов, и как раз из страны Восходящего Солнца, является Nissan Qashqai +2. На вторичном рынке России по цене от 600 тыс. до 1 млн рублей доступны экземпляры 2010-2013 года выпуска с пробегом до 180 тыс. рублей.

Происшествия В Бурятии тракторист-наркоман насмерть задавил своего пассажира Водитель трактора не имел прав, зато был в наркотическом опьянении. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Бурятии.

Шоу-бизнес Кара Делевинь тайно обвенчалась с подругой в Лас-Вегасе Британская модель и актриса Кара Делевинь сыграла свадьбу со своей подругой Эшли Бенсон в небольшой часовне в Лас-Вегасе.

Футбол Суперкубок Англии достался «Манчестер Сити» В Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоялся матч за Суперкубок Англии, именуемый еще Комьюнити Шилд.

Экономика Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в РФ В Счетной палате заявили, что ущерб от лесных пожаров за полгода составил 2,4 млрд рублей.

Армия и оружие В США интенсифицировали работы по созданию аналога российского БЛ «Пересвет» Речь идёт фактически о попытках создать аналог российского боевого лазера (БЛ) «Пересвет», который в нашей стране уже поставлен на опытно-боевое дежурство.

Происшествия Трамп поручил приспустить флаги США в связи со стрельбой в стране Президент США Дональд Трамп поручил приспустить американские флаги в связи со стрельбой в ряде штатов страны.

Экономика СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.

Экономика Экспорт леса в Иркутской области в I полугодии сократился на 9% Экспорт необработанного леса ("кругляка") составил 1,283 млн кубометров круглого леса (на сумму $126 млн), то на 27 % меньше чем в первом полугодии 2018 года.

Гаджеты Fly выпустил смартфон Life Geo в России Известный бренд Fly официально выпустил для российского рынке бюджетный смартфон под названием Fly Life Geo.

Происшествия В Мексике могут запросить экстрадицию стрелка из Техаса При стрельбе в Эль-Пасо погибли шестеро мексиканцев Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мехико может запросить экстрадицию стрелка из Техаса, передает РИА Новости.

Космос NASA сделала важное признание об обнаружении Нибиру: планета Х скоро уничтожит жизнь на Земле Стало известно о том, что NASA признает факт существования Нибиру, а также ее потенциальную угрозу для нашей планеты Земли.

Общество На Байкале шаманы совершили жертвоприношение из-за дождей и пожаров Шаманы из России, Германии, Польши и Монголии собрались на байкальском острове Ольхон, чтобы провести обряд и попросить у богов избавить Сибирь от пожаров и наводнений.

Политика Германию и США обвинили во вмешательстве в дела России Министерство иностранных дел России обвинило США и Германию во вмешательстве во внутренние дела страны.

Политика Минтранс предложил создать сеть высокоскоростных магистралей в России Российский Минтранс предложил подумать над созданием сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России.