Футбол
Российские волейболистки вышли в полуфинал УниверсиадыРИА Новости 07:44
Женская сборная России по волейболу победила команду Чехии и пробилась в полуфинал Универсиады в Неаполе.
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Армия и оружие
Более тысячи ливийцев погибли в боях вокруг Триполи
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»
АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
Обновлено в 04:22
Политика
Аксенов сообщил об отставке министра здравоохранения Крыма
Во вторник, 9 июля, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам об отставке министра здравоохранения Крыма Александра Голенко, передает РИА Крым.
Обновлено в 05:30
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 08:35
Происшествия
В офисе «Красного и белого» проходят обыски
В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
Обновлено в 08:14
Космос
Инженеры НАСА успешно продлили жизнь «Вояджеру-2»
Специалисты НАСА успешно продлили жизнь зонду-ветерану "Вояджер-2", отключив систему обогрева его датчика космических лучей, а также "оживив" часть двигателей, использовавшихся в последний раз 30 лет назад.
Обновлено в 08:38
Происшествия
В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
Обновлено в 07:05
Экономика
ОГК-2 купит 0,35% акций «Мосэнерго»
Уставный капитал "Мосэнерго" разделен на 39 749 359 700 акций. Таким образом, ОГК-2 приобретет в компании долю в 0,35%.
Обновлено в 03:18
Общество
Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг.
Обновлено в 08:08
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста
Руководство грузинского телеканала «Рустави 2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 16:57
Экономика
Работающим пенсионерам поднимут пенсию
С 1 августа будет произведен автоматический перерасчет страховой пенсии пожилым гражданам, которые в 2018 г. продолжали трудовую деятельность.
Обновлено вчера в 03:47
Общество
Футболист Глушаков написал заявление в СК на бывшую жену
Обновлено в 09:18
Политика
Малахов обратился к Зеленскому из-за отмены телемоста
Обновлено в 00:05
Политика
Путин заявил о деградации природы и климата
Президент России Владимир Путин заявил о продолжающейся деградации природы и климата на планете.
Обновлено в 08:38
Экономика
Синоптики предупредили о снижении урожая гречки
«Вероятность очень большая, что урожай гречихи будет меньше, чем в прошлом году», — сказал Вильфанд и добавил, что точный прогноз можно будет делать через месяц.
Обновлено в 09:15
Общество
Госдума вводит запрет на передачу коллекторам долгов по ЖКХ
Госдума на заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, запрещающий передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг ЖКХ.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Шоу-бизнес
Бари Алибасов уточнил, кому оставил свое наследство
Обновлено в 07:56
Игры
Valve подарила 5 тысяч игр участникам летней распродажи Steam
Летняя распродажа Steam продлится еще несколько часов — заканчивается аттракцион невиданной щедрости только в 20:00 по Москве.
Обновлено в 06:55
Политика
Радикалы напали на журналиста у здания телеканала NewsOne
Обновлено в 07:56
Политика
Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в Минске
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне с участием в том числе Украины, России и США.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Амстердама
Два пассажирских самолета Boeing 737-800 авиакомпании KLM и Airbus A320 авиакомпании ЕаsуJет столкнулись утром 9 июля в Схипхоле, главном аэропорту Нидерландов.
Обновлено в 07:12
Авто
Названы самые популярные автомобили в России за 2 млн рублей
Обновлено в 02:28
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес
В Сети обсудили изменившуюся фигуру Кристины Агилеры
На недавней Неделе высокой моды в Париже певица хоть и прятала фигуру под безразмерными платьями, но скрыть лишние кило от публики так и не смогла.
Обновлено в 08:04
Авто
За антирадары водителям в РФ светит тюрьма
Эксперты рассказали о новых опасностях, исходящих от популярных в России устройств – автомобильных антирадаров нового типа.
Обновлено в 03:45