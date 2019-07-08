Футбол

Российские волейболистки вышли в полуфинал УниверсиадыРИА Новости 07:44

Женская сборная России по волейболу победила команду Чехии и пробилась в полуфинал Универсиады в Неаполе.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Российские волейболистки обыграли Чехию и вышли в полуфинал Универсиады

Sportbox.RU07:28

Женская сборная России по футболу вышла в полуфинал Универсиады

Sport24.ruвчера в 14:11

Женская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Универсиады-2019

RT на русском08:14

Российские волейболистки вышли в полуфинал Универсиады

РИА Новости07:44

Российские волейболистки вышли в полуфинал Универсиады

ТАСС07:33

Российские волейболистки обыграли Чехию и вышли в полуфинал Универсиады

Матч ТВ07:28

Женская волейбольная сборная вышла в полуфинал Универсиады

Sport.ru08:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 09:25, Вашингтон
Армия и оружие

Более тысячи ливийцев погибли в боях вокруг Триполи

Обновлено в 08:55
Происшествия

В Норвегии зафиксировали радиацию из затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»

АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море.
Обновлено в 04:22
Политика

Аксенов сообщил об отставке министра здравоохранения Крыма

Во вторник, 9 июля, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам об отставке министра здравоохранения Крыма Александра Голенко, передает РИА Крым.
Обновлено в 05:30
Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 08:35
Происшествия

В офисе «Красного и белого» проходят обыски

В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
Обновлено в 08:14
Космос

Инженеры НАСА успешно продлили жизнь «Вояджеру-2»

Специалисты НАСА успешно продлили жизнь зонду-ветерану "Вояджер-2", отключив систему обогрева его датчика космических лучей, а также "оживив" часть двигателей, использовавшихся в последний раз 30 лет назад.
Обновлено в 08:38
Происшествия

В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
Обновлено в 07:05
Экономика

ОГК-2 купит 0,35% акций «Мосэнерго»

Уставный капитал "Мосэнерго" разделен на 39 749 359 700 акций. Таким образом, ОГК-2 приобретет в компании долю в 0,35%.
Обновлено в 03:18
Общество

Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг.
Обновлено в 08:08
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Политика

«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста

Руководство грузинского телеканала «Рустави 2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 16:57
Экономика

Работающим пенсионерам поднимут пенсию

С 1 августа будет произведен автоматический перерасчет страховой пенсии пожилым гражданам, которые в 2018 г. продолжали трудовую деятельность.
Обновлено вчера в 03:47
Общество

Футболист Глушаков написал заявление в СК на бывшую жену

Обновлено в 09:18
Политика

Малахов обратился к Зеленскому из-за отмены телемоста

Обновлено в 00:05
Политика

Путин заявил о деградации природы и климата

Президент России Владимир Путин заявил о продолжающейся деградации природы и климата на планете.
Обновлено в 08:38
Происшествия

В Петербурге поезда метро на красной ветке встали из-за неисправности

Обновлено в 08:54
Экономика

Синоптики предупредили о снижении урожая гречки

«Вероятность очень большая, что урожай гречихи будет меньше, чем в прошлом году», — сказал Вильфанд и добавил, что точный прогноз можно будет делать через месяц.
Обновлено в 09:15
Общество

Госдума вводит запрет на передачу коллекторам долгов по ЖКХ

Госдума на заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, запрещающий передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг ЖКХ.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Шоу-бизнес

Бари Алибасов уточнил, кому оставил свое наследство

Обновлено в 07:56
Игры

Valve подарила 5 тысяч игр участникам летней распродажи Steam

Летняя распродажа Steam продлится еще несколько часов — заканчивается аттракцион невиданной щедрости только в 20:00 по Москве.
Обновлено в 06:55
Политика

Радикалы напали на журналиста у здания телеканала NewsOne

Обновлено в 07:56
Политика

Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в Минске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне с участием в том числе Украины, России и США.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Амстердама

Два пассажирских самолета Boeing 737-800 авиакомпании KLM и Airbus A320 авиакомпании ЕаsуJет столкнулись утром 9 июля в Схипхоле, главном аэропорту Нидерландов.
Обновлено в 07:12
Авто

Названы самые популярные автомобили в России за 2 млн рублей

Обновлено в 02:28
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Общество

Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности

Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Происшествия

В Приморье начата проверка после госпитализации 67 детей из лагеря

Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес

В Сети обсудили изменившуюся фигуру Кристины Агилеры

На недавней Неделе высокой моды в Париже певица хоть и прятала фигуру под безразмерными платьями, но скрыть лишние кило от публики так и не смогла.
Обновлено в 08:04
Авто

За антирадары водителям в РФ светит тюрьма

Эксперты рассказали о новых опасностях, исходящих от популярных в России устройств – автомобильных антирадаров нового типа.
Обновлено в 03:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное