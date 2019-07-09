Спорт

Российские волейболистки вышли в полуфинал УниверсиадыТАСС 07:33

Соперник сборной России по полуфиналу определится позднее во вторник. В волейбольном турнире Универсиады стартовали 16 команд, они были разделены на четыре группы, по две лучшие команды из каждой группы вышли в четвертьфинал.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Андрей Воронков: «Женской сборной России нужно разобрать соперниц и двигаться дальше»

Sportbox.RU12:22

Андрей Воронков: «Женской сборной России нужно разобрать соперниц и двигаться дальше»

Матч ТВ12:22

Российские волейболистки вышли в полуфинал Универсиады

ТАСС07:33

Женская сборная России вышла в полуфинал Универсиады в Неаполе

Чемпионат07:26

Женская волейбольная сборная вышла в полуфинал Универсиады

Sport.ru08:15

Российские волейболистки вышли в полуфинал Универсиады

РИА Новости07:44

Мы говорим – Россия, подразумеваем – «Кубань»

Советский спорт05:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 15:34, Ашберн
Происшествия

Названа возможная причина аварии на «Лошарике»

Авария на глубоководном аппарате ВМФ России АС-31 "Лошарик" могла произойти из-за взрыва литиевого аккумулятора.
Обновлено в 14:52
Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие

Военная колонна спецтехники прибыла в Тулун

Обновлено в 14:31
Происшествия

Саакашвили ударил одесситку и сломал ей руку

Экс-президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили ударил в Одессе пожилую женщину и сломал ей руку.
Обновлено в 13:02
Общество

Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера

12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
Политика

Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу

В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
Обновлено в 13:25
Общество

Мутко поручил МЧС завершить аварийные работы в Иркутской области

Обновлено в 13:54
Футбол

Ресторан Месси бесплатно кормит бездомных горячими блюдами

Журналисты издания Marca узнали о том, что принадлежащий Лео Месси ресторан кормит бездомных в Аргентине.
Обновлено в 12:58
Политика

СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда

Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09
Религия

Священный синод РПЦ сменил викария патриарха Кирилла

Священный синод Русской православной церкви во вторник сменил первого викария патриарха Московского и всея Руси, ректора Петербургской духовной академии, Сретенской духовной семинарии и руководителя Синодального отдела по делам молодежи, сообщил Московский патриархат.
Обновлено в 14:33
Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Политика

Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter

Апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке постановил во вторник, что президент США Дональд Трамп не имеет права блокировать пользователей в своем аккаунте в Twitter из-за критических высказываний в его адрес, сообщает издание Fortune.
Обновлено в 12:02
Кино

Названа дата выхода фильма «Большой Лебовски» в прокат

Премьера спин-оффа фильма "Большой Лебовски" - The Jesus Rolls запланирована на 2020 год, пишет Variety.
Обновлено в 15:07
Хоккей

Панарин сделал отличное сальто, прыгая в воду с яхты

Обновлено в 12:55
Экономика

Moody’s отозвало рейтинги у банка «Русский стандарт»

В пресс-службе «Русского стандарта» РБК сообщили, что банк еще в декабре 2015 года решил прекратить действие рейтингового контракта с Moody’s, так как ушел с долговых рынков.
Обновлено в 12:26
Общество

Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
Обновлено в 02:30
Происшествия

В Новом Девяткино образовался грязевой фонтан

Обновлено в 15:21
Общество

В России за год отстранили от полетов более 400 пилотов

Подготовка летного состава гражданской авиации в России остается ключевым вопросом, за год от полетов были отстранены 425 пилотов, заявил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Наука

Ученые впервые запечатлели на видео глубоководную шестижаберную акулу

Глубоководную шестижаберную акулу ученым из Университета штата Флорида удалось впервые запечатлеть на видео.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия

На пляже в Крыму найден труп с гирей

Обновлено в 07:03
Политика

Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины

Сближение позиций России и Украины неизбежно, считает президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:54
Авто

Skoda начала производство кроссовера Kamiq

Чешская автомобилестроительная компания Skoda запустила серийное производство кроссовера Kamiq.
Обновлено в 10:16
Футбол

Тарасова пригласили на встречу с болельщиками «Локомотива»

Обновлено в 13:13
Хоккей

Назван новый главный тренер сборной России по хоккею

Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес

Николай Басков забросил соцсети после смерти своего отца

Николай Басков забросил соцсети после смерти своего отца Виктора Баскова, который скончался 1 июля на 69-м году жизни.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Дело о домогательствах Кевина Спейси может быть закрыто

Обновлено в 12:39
Политика

Зеленский отменил парад в День независимости на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отменяет военные парад в День независимости на Украине, который пройдет 24 августа, передает ТАСС.
Обновлено в 11:31
Политика

Стало известно, как мать Габунии отреагировала на скандал с сыном

Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Происшествия

В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками

Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
Обновлено в 08:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное