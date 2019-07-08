Футбол

Российские волейболистки вышли в полуфинал УниверсиадыТАСС 07:33

Соперник сборной России по полуфиналу определится позднее во вторник. В волейбольном турнире Универсиады стартовали 16 команд, они были разделены на четыре группы, по две лучшие команды из каждой группы вышли в четвертьфинал.
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Андрей Воронков: «Женской сборной России нужно разобрать соперниц и двигаться дальше»

Sportbox.RU12:22

Андрей Воронков: «Женской сборной России нужно разобрать соперниц и двигаться дальше»

Матч ТВ12:22

Женская сборная России по футболу вышла в полуфинал Универсиады

Sport24.ruвчера в 14:11

Женская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Универсиады-2019

RT на русском08:14

Российские волейболистки вышли в полуфинал Универсиады

РИА Новости07:44

Российские волейболистки вышли в полуфинал Универсиады

ТАСС07:33

Женская волейбольная сборная вышла в полуфинал Универсиады

Sport.ru08:15
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Помощник полпреда российского президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев, которого обвинили в госизмене, мог передать важные данные с заседаний Совбеза в Польшу.
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Экс-президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили ударил в Одессе пожилую женщину и сломал ей руку.
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Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
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Армия и оружие

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Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча»

В Сети опубликовали видео атаки позиций Вооруженных сил Украины вблизи города Марьинка Донецкой области.
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В Армении собираются восстановить единственный в мире радиооптический телескоп, способный обозревать небо сразу в двух диапазонах.
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