Футбол
Российские волейболистки вышли в полуфинал УниверсиадыТАСС 07:33
Соперник сборной России по полуфиналу определится позднее во вторник. В волейбольном турнире Универсиады стартовали 16 команд, они были разделены на четыре группы, по две лучшие команды из каждой группы вышли в четвертьфинал.
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