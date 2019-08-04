Самой результативной в составе национальной команды стала диагональная Наталия Гончарова, набравшая 20 очков. Таким образом, россиянки выиграли третий матч отбора и завоевали путёвку на ОИ-2020. Ранее тренер Вадим Панков рассказал о главной задаче российских волейболисток на матч с Южной Кореей.

Российские волейболистки вышли на Олимпиаду 2020 года

Футбол Авен: «Тренерской мысли у Карреры не видел» Бизнесмен и болельщик "Спартака" Пётр Авен считает, что у бывшего тренера красно-белых Массимо Карреры не было тренерской мысли.

Кино Галь Гадот сыграет в новом сериале изобретательницу Хеди Ламарр Израильская актриса Галь Гадот снимется в новом сериале канала Showtime, в котором сыграет известную изобретательницу Хеди Ламарр, передаёт РИА Новости со ссылкой на Entertainment Weekly.

Политика Трамп назвал причину массовых расстрелов в США Американский лидер Дональд Трамп заявил, что причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США являются серьезные психические заболевания.

Авто Новый BMW M3 2021 модельного года вывели на дорожные тесты Новый BMW M3 2021 модельного года вывели на дорожные тесты в Нюрбургринге, которые продлятся около года.

Армия и оружие Турция объявила о начале новой военной операции в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии.

Футбол У Анастасии Березиной из «Чертаново» остановилось сердце Девушка, которой в сентябре исполнилось бы 22 года, умерла в ночь на 4 августа. У Анастасии остановилось сердце.

Экономика Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиян Заработную плату выше 75 тыс. руб. в месяц в 2019 году получает только 12% россиян, в основном нефтяники, газовики, а также у шахтеры.

Теннис Медведев уступил Киргиосу в финале турнира в Вашингтоне Российский теннисист Даниил Медведев уступил австралийцу Нику Киргиосу в финале турнира ATP в Вашингтоне.

Технологии Что дает бизнесу внедрение UCaaS-решений Решения в сфере UCaaS – все коммуникации как сервис — развиваются огромными темпами и обещают бизнесу массу преимуществ, среди которых масштабируемость, экономия средств и относительная простота администрирования.

Общество В Москве зафиксированы рекордные холода для августа Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.

Авто Один из самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1 рассказал о личном автопарке Пилот Renault с неохотой упоминал название команды из Маранелло и не уточнил конкретную модификацию классического спорткара.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 5 по 9 августа «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 5 по 9 августа 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Сейчас вы на пике своих возможностей, что обещает успех во многих сферах.

Общество В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы 15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.

Политика Собянин грамотно решил проблему незаконных акций в Москве, уверен Минаев Эксперт считает, что мэр Москвы Сергей Собянин не имел большое количество вариантов действий в возникшей ситуации.

Политика Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России.

Происшествия В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.

Общество В аэропорту Сан-Франциско хотят запретить воду в пластиковых бутылках Бутылки с водой люди могут принести с собой либо приобрести в аэропорту воду в стеклянной таре.

Политика Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".

Происшествия Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Политика Конфликт в Донбассе не решить законами, заявил лидер партии Зеленского Глава партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что конфликт в Донбассе нельзя решить законодательным путем.

Происшествия Суд арестовал предполагаемого организатора разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ Еще два фигуранта появились в уголовном деле в отношении сотрудников ФСБ, обвиняемых в разбойном нападении, во время которого были похищены более 136 млн рублей.

Экономика Ответные меры РФ привели к падению в Чехии закупочных цен на фрукты на 20% Ответные меры РФ, введенные в августе 2014 года в ответ на антироссийские санкции стран Запада, привели на рынке Чехии к падению закупочных цен на фрукты для собственных производителей на 20%, а также к разорению отдельных небольших ферм, сообщил РИА Новости председатель ассоциации садоводческих хозяйств республики Мартин Лудвик.