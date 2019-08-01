Спорт
Российские волейболистки вышли на Олимпиаду 2020 годаRT на русском 15:35
Самой результативной в составе национальной команды стала диагональная Наталия Гончарова, набравшая 20 очков. Таким образом, россиянки выиграли третий матч отбора и завоевали путёвку на ОИ-2020. Ранее тренер Вадим Панков рассказал о главной задаче российских волейболисток на матч с Южной Кореей.
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