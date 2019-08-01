Спорт

Российские волейболистки вышли на Олимпиаду 2020 годаRT на русском 15:35

Самой результативной в составе национальной команды стала диагональная Наталия Гончарова, набравшая 20 очков. Таким образом, россиянки выиграли третий матч отбора и завоевали путёвку на ОИ-2020. Ранее тренер Вадим Панков рассказал о главной задаче российских волейболисток на матч с Южной Кореей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Старцева – о победе над Кореей: «Хочется сматериться и сказать: «Да ну на хер эту тактику!»

Sports.ru16:41

Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020

ProstoProSport15:39

Кузюткин: женской сборной России для успеха на ОИ нужен доигровщик высокого уровня

ТАСС17:00

Триллер в Калининграде. Российские волейболистки отыгрались с 0:2 и вырвали путевку на Олимпиаду! Видео

Матч ТВ16:03

Сборная России по валидолу! Сумасшедший камбэк подарил команде Олимпиаду

Спорт-Экспресс15:40

Российские волейболистки завоевали путёвку на ОИ-2020, одолев кореянок

Чемпионат15:30

Битва при Кенигсберге. Сборная России вырвала у кореянок путевку на Олимпиаду

Советский спорт16:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 17:28, Ашберн
Гаджеты

Технологии AMD будут использованы в GPU Samsung через два года

Проще говоря, графические технологии AMD будут использованы Samsung для создания собственных GPU для своих однокристальных систем Exynos.
Обновлено в 07:08
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено в 09:01
Политика

Захарова иронично ответила на слова Помпео о возвращении Украине Крыма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала госсекретаря США Майка Помпео "последним человеком, кому Крым что-то должен".
Обновлено в 16:01
Общество

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода

Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Политика

Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

Обновлено в 08:06
Общество

В Москве отреставрировали северный фасад Политехнического музея

Обновлено в 07:00
Политика

Супруга президента Сирии вылечилась от рака

Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.
Обновлено в 09:17
Происшествия

В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»

Обновлено в 15:51
Происшествия

В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков

В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Обновлено в 11:05
Футбол

«Сочи» сыграл вничью с «Уфой» и набрал первое очко в РПЛ

В воскресенье поздно вечером в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ФК "Сочи" сыграл вничью с "Уфой" - 0:0. Таким образом, хозяева набрали свое первое очко в первенстве и ушли с последнего места в турнирной таблице.
Обновлено в 16:24
Происшествия

В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Авто

Составлен топ-5 самых быстрых кроссоверов на российском рынке

Обновлено в 17:23
Политика

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Политика

Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате

Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено вчера в 11:05
Общество

Россияне 700 тыс. раз попадали в базу судебных приставов за курение

Россияне с октября 2013 года 706,7 тыс. раз попадали в базу данных судебных приставов за неоплаченные штрафы за курение в неположенных местах.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В Брянске сотрудница банка украла у клиента 10 миллионов рублей

В Брянске задержана заместитель директора местного банка.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Трамп поручил приспустить флаги США в связи со стрельбой в стране

Президент США Дональд Трамп поручил приспустить американские флаги в связи со стрельбой в ряде штатов страны.
Обновлено в 16:09
Происшествия

В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи

Парень сбросил 6-летнего мальчика со смотровой платформы на десятом этаже галереи "Тейт Модерн", перекинув его через полутораметровое ограждение.
Обновлено в 15:30
Футбол

Миньоле продолжит карьеру в «Брюгге»

Голкипер «Ливерпуля» Симон Миньоле принял решение покинуть команду. В ближайшее время футболист перейдет в «Брюгге».
Обновлено в 17:22
Авто

Цена «Патриота» с «автоматом», карта ГИБДД с дорожными камерами и другие события недели

Все дорожные камеры России появились на одной карте Интерактивную карту разместили на официальном сайте ГИБДД.
Обновлено в 04:36
Экономика

ЦБ задумался о перечислении зарплаты россиянам по номеру телефона

В Центробанке рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП).
Обновлено в 14:36
Армия и оружие

В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России

Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено в 13:46
Общество

В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Наука

Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев

Умер глава астрокосмического центра Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН) академик Николай Кардашев.
Обновлено в 07:49
Футбол

Божович может покинуть «Крылья Советов»

Руководство «Крыльев Советов» может разорвать контракт с наставником команды Миодрагом Божовичем.
Обновлено в 13:26
Армия и оружие

Российский Су-57 не смог догнать американские истребители F-22 и F-35

Вадим Лукашевич, являющийся военным экспертом, в ходе интервью журналистам «Национальная служба новостей» отметил, что Су-57 5-ого поколения не способны развивать скорость, с которой летают американские истребители моделей F-35 и F-22.
Обновлено вчера в 11:14
Единоборства

Максима Дадашева похоронили на городском кладбище в Петергофе

Сегодня на кладбище в Петергофе был похоронен российский боксер Максим Дадашев, скончавшийся в США после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено в 06:16
Транспорт

Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить в самолет

Купил билет не в тот город, перепутал июнь с июлем или не угадал со стыковочным рейсом — вот неполный перечень распространенных ошибок, допускаемых пассажирами при покупке авиабилетов, которые могут сорвать путешествие, сообщает Туту.ру.
Обновлено в 12:21
Наука

Ученые определили состояние, которое предшествует раку

Обновлено в 01:14
Хоккей

СКА уступил «Сочи» на Sochi Hockey Open

Обновлено в 13:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное