Спорт

Российские волейболистки обыграли Канаду в олимпийском отбореТК Звезда вчера в 15:25

Женская сборная России по волейболу победила соперников из Канады в матче квалификации к Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио.
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