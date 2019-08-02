Спорт
Российские волейболистки обыграли Канаду в олимпийском отбореТК Звезда вчера в 15:25
Женская сборная России по волейболу победила соперников из Канады в матче квалификации к Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио.
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Армия и оружие
Морская авиация Украины провела учения над Черным морем
Морская авиация вооруженных сил Украины провела летно-тактические учения над акваторией Черного моря.
Обновлено в 03:46
Экономика
Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами в России
Второй отраслью с большой долей высоких зарплат является "Рыболовство и рыбоводство", здесь месячную заплату в 75 тысяч рублей и более имеют 34% работников.
Обновлено в 18:21
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
МИД доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции в Сирии
Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
Обновлено в 20:46
Спорт
Российские волейболистки вышли на Олимпиаду 2020 года
Обновлено в 15:35
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Афганистане
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-востоке Афганистана.
Обновлено в 16:05
Общество
В Хабаровске экстренно засыпают ворота дамбы из-за паводка
В правительстве сообщили о том, что будут экстренно засыпаны ворота дамбы в районе Дендрария в Хабаровске.
Обновлено вчера в 02:23
Наука
Обнаружены четыре указывающих на развитие рака гена
Американские специалисты определили основные причины дисфункции гена, который полностью защищает организм человека от появления злокачественных раковых клеток.
Обновлено вчера в 05:46
Наука
В древнем могильнике Красноярского края нашли около 2 тысяч артефактов
Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края, на сегодняшних день это самый ранний из средневековых археологических памятников, которые были найдены в низовьях Ангары, сообщили в пресс-службе СФУ.
Обновлено в 21:53
Экономика
«Основа» увидела себе цену
Группа инвестировала в новые технологии для ритейла Как выяснил "Ъ", девелоперская группа "Основа" Александра Ручьева стала совладельцем компании "Цифровые технологии ритейла", которая уже начала поставлять систему электронных ценников в сети "Вкусвилл", "Верный" и "Аскона".
Обновлено в 18:34
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Экономика
Поставкам угля на Украину разрешили упасть
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн, — до 129,3 тыс. тонн, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Обновлено в 18:34
Авто
Один из самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1 рассказал о личном автопарке
Пилот Renault с неохотой упоминал название команды из Маранелло и не уточнил конкретную модификацию классического спорткара.
Обновлено в 16:45
Космос
Робота «Федора» научили шутить и философствовать
22 августа робот отправится на Международную космическую станцию Российский антропоморфный робот "Федор", перед полетом на МКС получивший имя Skybot F-850, умеет шутить и поддерживать философские беседы, передает РИА Новости заявление исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александра Блошенко.
Обновлено в 20:49
Футбол
Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года
Обновлено в 16:15
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Наука
Ученый рассказал, кому из насекомых выгодны лесные пожары
Обновлено 02 августа в 12:48
Экономика
Врачей пропишут: в России возродят офисные медпункты
В России намерены возродить институт цеховых врачей, выяснили «Известия».
Обновлено в 17:01
Политика
На Западе оценили военно-морской парад в Петербурге
Россия на военно-морском параде наглядно показала свой кардинально меняющийся боевой флот. Об этом пишет издание National Interest.
Обновлено вчера в 22:54
Гаджеты
Redmi Note 8 с 64-мегапиксельной камерой представят 7 августа
У конкурентов пока нет 64-мегкапиксельной камеры, а в Redmi Note 8 она будет.
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес
Супруга принца Гарри Меган Маркл отмечает день рождения
Сегодня, 4 августа, бывшая актриса, а ныне герцогиня Сассекская Меган Маркл отмечает день рождения - ей исполняется 38 лет.
Обновлено в 00:00
Футбол
Дида назначен тренером вратарей в юношеской команде «Милана»
Бывший голкипер «Милана» Нельсон Дида назначен тренером вратарей юношеской команды U-17.
Обновлено в 15:49
Политика
Трамп высказался о причинах массовых убийств в США
Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США.
Обновлено в 19:26
Автоспорт
Даниил Квят: «Мои шины износились за 12 кругов до финиша»
Обновлено в 12:07
Интернет
Instagram и WhatsApp переименуют
Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.
Обновлено вчера в 12:24
Футбол
«Интер» одолел «Тоттенхэм» в матче Международного кубка чемпионов
Английский «Тоттенхэм» и миланский «Интер» провели товарищескую встречу в рамках Международного кубка чемпионов.
Обновлено в 12:17