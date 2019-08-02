Спорт
Российские волейболистки обыграли Канаду в олимпийском отбореТК Звезда 03 августа в 15:25
Женская сборная России по волейболу победила соперников из Канады в матче квалификации к Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио.
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Российские волейболистки обыграли сборную Канады в матче отборочного турнира к ОИ-2020
Матч ТВ03 августа в 14:38
Еще один шаг к Играм. Российские волейболистки одержали вторую победу в квалификации ОИ
ТАСС03 августа в 17:25
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СК попросил арестовать еще трех фигурантов дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет попросил Пресненский суд арестовать еще трех предполагаемых участников массовых беспорядков 27 июля в центре Москвы, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь суда Лела Кокая.
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Футбол
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома
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Обновлено вчера в 16:48
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Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года
Обновлено вчера в 16:15
Футбол
Аршавин сфотографировался с Зинченко после матча за Суперкубок Англии
Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин встретился в подтрибунном помещении стадиона Уэмбли с полузащитником Манчестер Сити Александром Зинченко, который помог своей команде победить Ливерпуль (2:1) в матче за Суперкубок страны.
Обновлено вчера в 18:50
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Обновлено в 00:20
Экономика
«Коммерсантъ» сообщил об утечке данных 70 000 клиентов Бинбанка
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Обновлено в 02:35
Происшествия
Число жертв взрыва в Каире увеличилось до 17 человек
Обновлено в 01:43
Армия и оружие
В Сети высмеяли украинских военных, «потопивших» подлодку
В Сети высмеяли украинских военных, которые "потопили" в ходе учений гипотетическую подлодку противника в Черном море.
Обновлено вчера в 21:43
Армия и оружие
Израиль представил «умный танк»
Управление разработки вооружений и технологической инфраструктуры в министерстве обороны (МАПАТ) Израиля представило три образца новейшего танка «Кармель».
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Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live".
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Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Обновлено вчера в 14:48
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Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в России
Китайцы проводят переговоры с приморчанами, так как у последних есть большой опыт поставки поддержанных авто в Россию, также в регионе временно приостановлена обязанность устанавливать на подержанные иномарки «ЭРУ-ГЛОНАСС».
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Команду Олега Кононова пополнит атакующий полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тил. Сумма сделки оценивается в €18 млн.
Обновлено 03 августа в 10:18
Космос
«Hubble» сфотографировал красочное слияние галактик
Используя космический телескоп «Hubble», астрономы получили снимок двух галактик, которые находятся в стадии слияния и показывают примерную картину того, что ожидает в будущем Млечный Путь и его соседку галактику Андромеду.
Обновлено в 02:11
Экономика
Эксперты заявили о возможности технической рецессии в экономике России
«Учитывая текущую экономическую политику (жёсткая налоговая политика и жёсткая ДКП) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019 году, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — заявили в институте.
Обновлено в 03:45
Политика
Британия просит пересмотреть членство России в ПАСЕ из-за событий в Москве
Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в связи с массовыми задержаниями в ходе митингов в Москве.
Обновлено в 02:41
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США
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Обновлено в 04:07