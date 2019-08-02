Женская сборная России по волейболу победила соперников из Канады в матче квалификации к Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио.

Происшествия В Тверской области произошел пожар на «Сапсане» из-за зацепера «Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара.

Политика Вице-премьер Италии назвал Путина «великим президентом» Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини назвал российского лидера Владимира Путина великим президентом.

Экономика Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами в России Уточняется, что самые высокие зарплаты у тех, кто занят в отраслях "Добыча полезных ископаемых", "Рыболовство и рыбоводство", "Финансы", IT и "Профессиональная, научная и техническая деятельность".

Происшествия Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.

Общество Беглов в Петербурге открыл благотворительный забег железнодорожников С 2016 года железнодорожники отмечают профессиональный праздник забегом «Достигай цели!».

Политика Трамп связал массовые убийства в США с больной психикой стрелков Трамп заявил, что во всех случаях открывшие стрельбу — это «очень серьезно психически больные люди».

Происшествия Задержаны еще трое фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве Ранее были арестованы 6 фигурантов, в том числе волонтер штаба Любови Соболь и студент Высшей школы экономики.

Армия и оружие Более 250 выпускников военных ВУЗов и академий прибыли в войска ЦВО В войска Центрального военного округа (ЦВО) прибыли более 250 выпускников военных высших учебных заведений (ВУЗ), видовых академий, а также Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (ВАГШ ВС РФ).

Путешествия Вам турпакет: россияне увеличили траты на внутренний отдых Траты россиян на отдых внутри страны с начала года выросли на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Интернет Instagram и WhatsApp решили переименовать Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".

Общество Петербуржцы засняли масляные пятна на Неве Известно, что снимки были сделаны в 4 часа утра. Очевидцы предположили, что где-то в реку спустили нефтепродукты.

Автоспорт Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон.

Политика В Совфеде назвали попранием международных норм слова Помпео о Крыме Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться» в состав Украины.

Происшествия Из двух детских лагерей на Кубани эвакуировали больше 300 человек В Славянском районе Краснодарского края в воскресенье спасатели эвакуировали несколько сотен детей и взрослых из двух детских лагерей.

Авто Mercedes-Benz напомнил о своем концепте для бездорожья Кузов окрашен в матовый зеленый цвет, колесные арки увеличены, что позволит избавить стекла от грязи, внушительные колеса проедут по любому бездорожью, а света добавит балка из светодиодов на крыше.

Общество Выступивший на фестивале шашлыка лидер «Чайфа» пожаловался на травлю Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал об интернет-травле после выступления на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа.

Наука Красивая девушка и акула-людоед: вместе в океане На втором видео девушка объясняет, что это было и зачем.

Технологии Банки и операторы связи поделятся данными клиентов Исполнительный директор ассоциации Алексей Нейман рассказал изданию, что её члены готовы делиться обезличенными данными клиентов, если будут соблюдены условия минимизации рисков утечки.

Футбол Гол Чалова принес ЦСКА победу над «Рубином» в РПЛ Футболисты московского ЦСКА обыграли казанский "Рубин" в гостевой встрече четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0.

Наука Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев Умер глава астрокосмического центра Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН) академик Николай Кардашев.

Происшествия В США в третий раз за сутки открыли стрельбу по людям В результате стрельбы в парке в Чикаго пострадали семь человек, сообщают NBC Chicago и WGN TV со ссылкой на полицию.

Происшествия Женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола в Японии В Японии пожилую женщину госпитализировали с подозрением на заражение болезнью, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ).