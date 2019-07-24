Армия и оружие
Российские военные запустили межконтинентальную баллистическую ракетуРБК вчера в 14:48
С полигона Капустин Яр в Астраханской области был осуществлен пуск межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь». Об этом сообщает Минобороны России, передает ТАСС.
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Россия проведет тестовые запуски межконтинентальных баллистических ракет
Евразия Daily24 июля в 03:08
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 03:12, Вашингтон
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