Российские военные специалисты покинули ВенесуэлуРИА Новости 12:40

"Самолет Ил-62, который везет российских техников, находившихся в Венесуэле в течение последних месяцев в рамках технической помощи, которую оказывает Россия по контрактам в военно-технической сфере с Венесуэлой, вылетает из Каракаса в Москву 26 июня", - говорится в сообщении посольства.

с чего всё началось

Россия вывозит из Венесуэлы специалистов, которые в течение последних месяцев оказывали техническую помощь стране в обслуживании военной техники, сообщили в среду РИА Новости в посольстве РФ в Венесуэле.

Политика МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.

Политика ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.

Наука Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать деменцию Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать развитие деменции у людей старше 55 лет.

Общество ЦОДД готов выложить список камер видеофиксации в открытый доступ Список адресов, где установлены камеры видеонаблюдения на дорогах Москвы, может появиться в открытом доступе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Футбол РФС утвердил новый формат лимита на легионеров Российский футбольный союз (РФС) принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате России с сезона 2020/2021, сообщает ТАСС.

Политика ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой на вопрос РБК, «не дразнит ли Россия ассамблею», выдвигая Слуцкого кандидатом в вице-президенты, как минимум тем, что он находится под европейскими санкциями, ответил: «Нет, Леонид Слуцкий — председатель комитета по международным делам в Госдуме, этим и объясняется его выбор как кандидата».

Политика Путин назначил врио главы Ингушетии «После встречи Путин назначил Калиматова Махмуд-Али Макшариповича врио главы республики Ингушетия и подписал соответствующий указ», — рассказал представитель Кремля.

Культура С 1 сентября для школьников введут культурные нормативы С 1 сентября для школьников введут культурные нормативы, которые включают в себя посещение музеев и театров.

Энергетика Россияне едут за дешевым бензином в Казахстан В среду, 26 июня, в телеграм-канале «Усы Пескова» появился ролик, автор которого показывает, как россияне ездят на АЗС в Казахстан, потому что за границей топливо стоит в два раза дешевле.

Игры В PlayStation Store началась мегараспродажа со скидками до 65% Сегодня, 26 июня 2019 года, в PlayStation Store началась мегараспродажа со скидками до 65%.

Политика Трамп рассчитывает на «очень хороший разговор» с Путиным в Осаке Президент США Дональд Трамп рассчитывает на позитивный диалог с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке.

Политика Киевские власти оспорят переименование проспектов Бандеры и Шухевича Власти Киева готовят апелляцию на решение окружного административного суда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, заявил мэр Киева Виталий Кличко 26 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

Футбол На Зе Луиша претендуют два клуба из Стамбула 28-летним форвардом, по данным A Bola, интересуются два клуба из Стамбула, их названия не сообщаются.

Общество Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Общество Красноярским выпускникам подарили торт с надгробиями В качестве подарка на выпускной красноярским школьникам подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.

Гаджеты В Intel придумали, как противостоять успехам AMD В Intel объясняют возрождение AMD "стратегической переориентацией компании на высокопроизводительные продукты премиум-класса для сегментов рынка настольных компьютеров, центров обработки данных и серверов".

Политика Племянница Скрипаля допустила его сделку с Британией Спецслужбы Великобритании могут скрывать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, не допуская к ним российских представителей в течение долгих лет.

Политика Басилашвили откровенно высказался о конфликте России и Грузии Народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал конфликт, возникший между Россией и Грузией.

Транспорт На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.

Общество В России предложили снизить возраст совершеннолетия В Федеральном агентстве по делам молодежи задумались о снижении возраста совершеннолетия.

Политика Косачев назвал восстановление прав России в ПАСЕ поражением русофобов 26 июня ПАСЕ полностью отклонила все санкционные поправки в проект резолюции о полномочиях российской делегации, восстановив ее права в полном объеме.