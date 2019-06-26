Армия и оружие

Российские военные специалисты покинули ВенесуэлуРИА Новости 12:40

Россия вывозит из Венесуэлы специалистов, которые в течение последних месяцев оказывали техническую помощь стране в обслуживании военной техники, сообщили в среду РИА Новости в посольстве РФ в Венесуэле.
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Российские военные специалисты покинули Венесуэлу

"Самолет Ил-62, который везет российских техников, находившихся в Венесуэле в течение последних месяцев в рамках технической помощи, которую оказывает Россия по контрактам в военно-технической сфере с Венесуэлой, вылетает из Каракаса в Москву 26 июня", - говорится в сообщении посольства.
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