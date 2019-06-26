Армия и оружие

Российские военные специалисты покинули ВенесуэлуРИА Новости вчера в 12:40

"Самолет Ил-62, который везет российских техников, находившихся в Венесуэле в течение последних месяцев в рамках технической помощи, которую оказывает Россия по контрактам в военно-технической сфере с Венесуэлой, вылетает из Каракаса в Москву 26 июня", - говорится в сообщении посольства.
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Посольство прояснило судьбу замеченного Reuters транспортника в Венесуэле

РБКвчера в 13:29

Россия вывозит из Венесуэлы своих специалистов

Эхо Москвывчера в 13:00

Российские специалисты по ремонту военной техники покинули Венесуэлу

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Группа военных специалистов из России покинула Венесуэлу

Интерфаксвчера в 13:18

Российские технические специалисты покидают Венесуэлу

RT на русскомвчера в 12:55

Российские военные специалисты покинули Венесуэлу

РИА Новостивчера в 12:40
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 01:23, Вашингтон
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«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.
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Число пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Число пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Нижнеангарске возросло до 22, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.
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Общество

Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
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Стало известно, кто вошел в состав Наблюдательного совета АЛРОСА

Аудитором отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) по РСБУ и МСФО за 2019 г. утверждено АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
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Шоу-бизнес

Дана Борисова прокомментировала слухи об интересном положении

Телевизионная ведущая Дана Борисова прокомментировала недавние слухи о своей беременности.
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Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

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Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

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Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено вчера в 07:55
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Армия и оружие

НАТО решило не размещать новые ядерные ракеты в Европе

НАТО приняло решение не размещать в Европе новые ядерные ракеты. Об этом заявил глава альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия

Лидеру тамбовской ОПГ Барсукову сократили срок на полгода

Обновлено вчера в 17:19
Общество

МЧС предупреждает о грозе с градом в Москве

В ближайшие несколько часов в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, сообщает пресс-служба МЧС столицы.
Обновлено в 01:13
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший зонт

Эксперты Роскачества подготовили рекомендации, как выбрать качественный надёжный зонт и продлить его срок службы.
Обновлено в 01:00
Общество

В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»

Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
Обновлено в 00:10
Автоспорт

Алонсо может вернуться в «Феррари»

Как сообщает Corriere dello Sport, 37-летний гонщик может подписать контракт с "Феррари" или "Мерседесом".
Обновлено вчера в 21:25
Музыка

Утонул гитарист ансамбля «Песняры» Аркадий Ивановский

Гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский утонул в Белоруссии. Об этом стало известно из сообщений на форуме поклонников группы.
Обновлено вчера в 04:42
Экономика

Путин изменил расчет НДФЛ задним числом

Какие выплаты освобождены от НДФЛПодробный список Изменения по НДФЛ задним числом Путин подписал Федеральный закон от 17.06.2019 № 147-ФЗ.
Обновлено вчера в 13:25
Игры

Под игру вселенной PUBG была создана целая студия

Высокая известность и повышенный интерес к королевской битве под названием PlayerUnknown’s Battlegrounds, созданной студией PUBG Corporation по-прежнему остается на уровне, так что разработчиками принято решение модернизировать игру и дальше.
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Экономика

Курс грузинской валюты снизился до исторического минимума

Официальный курс грузинского лари опустился до исторического минимума. Он составил 2,8333 лари за доллар США.
Обновлено 25 июня в 11:10
Общество

В Екатеринбурге согласовали три площадки для храма Святой Екатерины

В Екатеринбурге согласовали три из шести площадок для строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено вчера в 10:13
Футбол

Иско может заменить Сильву в «Манчестер Сити»

Полузащитник "Реала" Иско может продолжить карьеру в "Манчестер Сити".
Обновлено вчера в 23:33
Армия и оружие

Российские военные получили новые комплексы «Листва»

Обновлено в 00:05
Экономика

Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров

С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл.
Обновлено вчера в 09:21
Экономика

Высшее образование в России подорожало

"Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", - говорится в материале.
Обновлено вчера в 20:53
Общество

В Челябинске продают особняк с унитазом-троном за 80 миллионов

Особняк стоит 15 миллионов и находится неподалеку от ТРЦ «Мега». Дизайн дома «царский», для отделки стен использована лепнина.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие

Американский корабль проследил за российским

Американский корабль проследил за действиями российского фрегата «Адмирал Горшков» у кубинского побережья.
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Космос

NASA покажет сотни лунных камней, собранных во время миссии «Аполло»

NASA покажет ценные образцы лунных камней, которые были собраны астронавтами во время миссии "Аполло".
Обновлено вчера в 03:05
Происшествия

В Саратовской области потушили крупный пожар на рынке

Пожарные в среду потушили возгорание кровли рынка в центре города Энгельс Саратовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталия Каранатова.
Обновлено вчера в 15:32
Политика

Мэр Нью-Йорка расценил Россию как главную угрозу США

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что Россия является главной геополитической угрозой во время первых теледебатов кандидатов в президенты США от демократов.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим»

Боевики в Сирии попытались атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с помощью дронов, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:31
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