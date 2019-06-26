Армия и оружие
Российские военные специалисты покинули ВенесуэлуРИА Новости вчера в 12:40
"Самолет Ил-62, который везет российских техников, находившихся в Венесуэле в течение последних месяцев в рамках технической помощи, которую оказывает Россия по контрактам в военно-технической сфере с Венесуэлой, вылетает из Каракаса в Москву 26 июня", - говорится в сообщении посольства.
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«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.
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Обновлено в 01:13
Общество
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Эксперты Роскачества подготовили рекомендации, как выбрать качественный надёжный зонт и продлить его срок службы.
Обновлено в 01:00
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В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»
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Игры
Под игру вселенной PUBG была создана целая студия
Высокая известность и повышенный интерес к королевской битве под названием PlayerUnknown’s Battlegrounds, созданной студией PUBG Corporation по-прежнему остается на уровне, так что разработчиками принято решение модернизировать игру и дальше.
Обновлено вчера в 15:28
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Курс грузинской валюты снизился до исторического минимума
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Обновлено 25 июня в 11:10
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В Екатеринбурге согласовали три площадки для храма Святой Екатерины
В Екатеринбурге согласовали три из шести площадок для строительства храма Святой Екатерины.
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Иско может заменить Сильву в «Манчестер Сити»
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"Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", - говорится в материале.
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Американский корабль проследил за российским
Американский корабль проследил за действиями российского фрегата «Адмирал Горшков» у кубинского побережья.
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NASA покажет сотни лунных камней, собранных во время миссии «Аполло»
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Пожарные в среду потушили возгорание кровли рынка в центре города Энгельс Саратовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталия Каранатова.
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Мэр Нью-Йорка расценил Россию как главную угрозу США
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что Россия является главной геополитической угрозой во время первых теледебатов кандидатов в президенты США от демократов.
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Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим»
Боевики в Сирии попытались атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с помощью дронов, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:31