Российские военные специалисты покинули ВенесуэлуBFM.ru 12:45

Россия вывозит из Венесуэлы специалистов, которые в течение последних месяцев оказывали техническую помощь стране в обслуживании военной техники, сообщили в среду РИА Новости в посольстве РФ в Венесуэле.

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Россия вывозит из Венесуэлы специалистов-техников, которые в течение последних месяцев оказывали помощь стране в обслуживании военной техники. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Каракасе. Самолет Ил-62, который везет российских техников, вылетел из Каракаса в Москву 26 июня.

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