Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зонеРИА Новости вчера в 15:03

Идлиб остается последней сирийской провинцией, которую контролируют террористы и незаконные вооруженные бандформирования. По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации.

Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне

Политика Слепаков ответил критикам в Госдуме, недовольным шутками Comedy Club про депутатов Российский юморист Семен Слепаков отреагировал на слова депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова об «отвратительных» шутках в передачах Comedy Club и «Наша Russia» на телеканале ТНТ.

Политика Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с Россией Президент США Дональд Трамп в своем Twitter оценил прошедший накануне телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

Политика Посольство РФ в Минске направило запрос об аресте россиянина Посольство России в Минске направило официальный запрос по поводу сообщения Комитета госбезопасности Белоруссии о задержании гражданина РФ.

Общество Эксперт опроверг связь низкой производительности труда с числом праздников Низкая производительность труда россиян не связана с большим количеством праздников, заявила РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Комарова.

Политика Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России Представитель американской делегации Джо Макинтаер в ходе пятидневного визита в Крым заявил, что полуостров полностью интегрировался в состав России.

Общество В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк» Акция "Бессмертный полк" в пятый раз прошла в Нью-Йорке, в ней приняли участие около 2 тысяч человек.

Политика Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.

Общество Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Калифорнию 21 апреля сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские собираются после рождения первенца могут переехать в Африку, чтобы заняться благотворительностью и представительским функциями.

Политика В Раде рассказали, что объединяет россиян и украинцев Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne 4 мая рассказал, что объединяет россиян и украинцев.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Общество Глава союза садоводов РТ о законе №217-ФЗ: «Зачем людям зря морочить голову?» За земли общего пользования в садоводы в СНТ платят примерно в 5 раз меньше, чем за свой участок.

Политика Зеленский предложит Раде назначить инаугурацию на 19 мая Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит Верховной раде провести свою инаугурацию 19 мая.

Экономика Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.

Единоборства Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про Головкина Головкин победил за счет нокдауна в первой половине боя, но все равно многие эксперты были склонны считать, что поединок получился ничейным.

Общество В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Авто Названы основные нюансы тест-драйва силового агрегата автомобиля Эксперты рассказали об основных нюансах проверки двигателя и коробки передач на тест-драйве.

Политика Порошенко заявил, что украинский паспорт лучше российского Порошенко заявил, что украинский паспорт лучше российского Пока еще действующий президент Украины прокомментировал упрощенную процедуру получения паспортов РФ.

Экономика Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян С 2017 года на фоне падения доходов населения активно растет и объем выданных потребительских кредитов и микрозаймов.

Хоккей Чехия обыграла действующего чемпиона мира на этапе Евротура Сборная Чехии переиграла команду Швеции на этапе Евротура, проходившего в Брно.

Здоровье Роспотребнадзор не выявил случаев заболевания россиян чумой в Монголии Ранее сообщалось, что 17 российских туристов не могут выехать с территории провинции Баян-Улгий на западе Монголии, где был введен карантин из-за двух случаев заражения чумой.

Армия и оружие В Израиле засекли пуски 90 ракет из сектора Газа 31 марта израильские танки атаковали посты боевиков палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с этой территории.

Хоккей «Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» и повел в серии "Сан-Хосе Шаркс" на домашнем льду принимал "Колорадо Эвеланш" в пятой встрече серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Вышедшая из психлечебницы Бритни Спирс снялась в эффектной фотосессии Вскоре после выхода из лечебницы Бритни снялась в красивой фотосессии, кадрами из которых поделилась с подписчиками.

Космос Бортовую инструкцию Нила Армстронга продадут на аукционе Christie’s Стоимость документа может достичь 9 миллионов долларов, считают организаторы торгов Бортовую инструкцию астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина, которой они пользовались при высадке на Луну, продадут на аукционе Christie s в Нью-Йорке, сказано на сайте аукционного дома.