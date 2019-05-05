Армия и оружие
Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зонеРИА Новости 15:03
Идлиб остается последней сирийской провинцией, которую контролируют террористы и незаконные вооруженные бандформирования. По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации.
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Российские военные рассказали о новой организации боевиков-исламистов в Сирии
Московский Комсомолец15:23
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В Москве на Красной площади началась вторая ночная репетиция парада Победы.
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Футболисты "Ливерпуля" обыграли на выезде "Ньюкасл Юнайтед" в матче 37-го тура чемпионата Англии и за тур до конца сезона снова вышли на первое место в таблице премьер-лиги.
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