Армия и оружие
Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зонеРИА Новости 15:03
Идлиб остается последней сирийской провинцией, которую контролируют террористы и незаконные вооруженные бандформирования. По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации.
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Российские военные рассказали о новой организации боевиков-исламистов в Сирии
Московский Комсомолец15:23
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:21, Ашберн
Футбол
Александр Медведев: «Командир экипажа связался с землей и передал нам результат матча в Туле»
Президент «Зенита» Александр Медведев назвал непередаваемыми чувства от чемпионства, о котором команда узнала, находясь на боту самолета на высоте 10 000 метров над землей.
Обновлено в 16:31
Кино
Эмилия Кларк рассказала о безумном финале «Игры престолов»
Актриса отметила, что зрители будут поражены концовкой и посоветовала им найти «самый большой телевизор» для просмотра, передает Lenta.ru.
Обновлено в 00:31
Политика
Владимир Зеленский считает оптимальной датой своей инаугурации 19 мая
В своем письме избранный президентом Украины Зеленский сообщает, что настаивал на этой дате и в ходе сегодняшней встречи с лидерами парламентских фракций.
Обновлено в 16:02
Футбол
Салах получил травму в игре с «Ньюкаслом» и покинул поле на носилках
Футболисту пытались оказать помощь, но в итоге египтянин покинул поле на носилках.
Обновлено в 16:26
Футбол
Семак: миг радости и счастья очень короток. Надо уметь его ценить!
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал завоевание клубом титула чемпиона Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 17:12
Музыка
20 тыс. человек отдали голоса на «Московской весне A Cappella»
Первые три дня конкурса «Московская весна A Cappella» принесли его участникам 21 118 голосов.
Обновлено в 05:27
Футбол
«Выковал себе победу»: Боярский о чемпионстве «Зенита»
Народный артист России, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал «Звезде», что петербургский клуб «выковал» победу.
Обновлено в 15:56
Космос
Астрономы создали мозаику Вселенной из 265 тысяч галактик
Американские астрономы благодаря работе с телескопом Hubble смогли обработать более 7,5 тысячи снимков части неба и составили из них «Книгу истории Вселенной».
Обновлено в 05:16
Происшествия
Венесуэльский генерал погиб при нападении бандитов
Генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии, еще трое военнослужащих и двое полицейских стали в субботу жертвами нападения неизвестных бандитов в штате Арагуа, сообщает портал Infobae.
Обновлено в 13:36
Армия и оружие
Украинские военные вывесили в Донбассе флаг вермахта
Украинские военные из неонацистского полка «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии.
Обновлено в 16:35
Наука
В Китае разработали новый катализатор для получения метанола
Обновлено в 05:41
Происшествия
В США Boeing 737 с пассажирами упал в реку
Крушение пассажирского самолета Boeing 737 произошло вблизи города Джексонвилл во Флориде в субботу, 4 мая.
Обновлено в 00:29
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Единоборства
Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч
Обновлено в 13:48
Происшествия
В ДТП на Кубани погибли трое взрослых и ребенок
Крупная авария, жертвами которой стали трое взрослых и один несовершеннолетний ребенок, произошла в субботу вечером в Красноармейском районе Кубани.
Обновлено в 16:40
Футбол
Сергей Прядкин: «РПЛ зарабатывает около 30 миллионов долларов в год»
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о том, когда в России появится VAR и новые лица среди владельцев клубов.
Обновлено в 15:41
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено в 15:49
Армия и оружие
Вторая ночная репетиция парада Победы прошла в Москве
Ранее сообщалось, что в Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы.
Обновлено в 16:20
Энергетика
Второй лицензионный раунд на разведку 5 нефтегазовых блоков запущен в Абу-Даби
По оценкам ADNOC, три морских и два сухопутных блока второго лицензионного раунда содержат неразведанные и частично разведанные запасы объемом в миллиарды баррелей нефти.
Обновлено в 12:55
Происшествия
На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль
"Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC", — приводятся в сообщении слова командующего Севфлотом адмирала Николая Евменова.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Делом об избиении подростка в Москве займется Следственный комитет
Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, для установления всех обстоятельств произошедшего материалы дела заберут в свое производство органы Следственного комитета.
Обновлено в 15:05
Политика
Трамп оценил телефонный разговор с Путиным
Американский президент Дональд Трамп в Twitter прокомментировал разговор по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, который состоялся сегодня, 3 мая.
Обновлено вчера в 13:41
Шоу-бизнес
Катя Жужа сыграла свадьбу с сыном миллионера в Лас-Вегасе
Катя Жужа сыграла свадьбу с молодым бойфрендом Артемом Маркеловым.
Обновлено в 17:00
Энергетика
Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии
Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва.
Обновлено в 11:15
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Жертвами циклона «Фани» в Индии стали восемь человек
Число погибших в Индии из-за мощного циклона "Фани", который обрушился в пятницу на восточный штат Одиша, увеличилось с трех до восьми человек.
Обновлено вчера в 22:51
Экономика
Путин поручил правительству ввести налоговый вычет на спортзалы
Кабмин должен установить предельный размер социального вычета по налогу на доходы физических лиц за физкультурно-оздоровительные услуги, говорится перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:42
Кино
В Крыму начались съемки продолжения «Гардемаринов»
В Крыму начались съемки картины Светланы Дружининой «Гардемарины — 4», сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 02:05
Футбол
Футбольный союз Сербии поздравила Бранислава Ивановича с чемпионством
Футбольный союз Сербии поздравила защитника "Зенита" Бранислава Ивановича с победой в чемпионате России.
Обновлено в 16:41