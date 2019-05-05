Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зонеРИА Новости вчера в 15:03

Идлиб остается последней сирийской провинцией, которую контролируют террористы и незаконные вооруженные бандформирования. По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации.

Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне

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