Российские военные сообщили об объединении боевиков в ИдлибеИзвестия 15:14

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин 4 мая сообщил, что отряды боевиков в Идлибе объединяются под командованием группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). Об этом сообщает «РИА Новости».

Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибе

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