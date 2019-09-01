Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСША ударили по Идлибу в нарушение всех договоренностей

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии проинформировал о том, что американская сторона нарушила существующие договоренности в Сирии и нанесла удар по Идлибу, не поставив в известность о своих намерениях Россию и Турцию. Об этом говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru".
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США нанесли авиаудар в Идлибе без уведомления России и Турции

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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:22, Вашингтон
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Как считает следствие, ребенка убила его мать и закопала тело. Она была задержана и созналась в убийстве.
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