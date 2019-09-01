Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии проинформировал о том, что американская сторона нарушила существующие договоренности в Сирии и нанесла удар по Идлибу, не поставив в известность о своих намерениях Россию и Турцию. Об этом говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru".

США ударили по Идлибу в нарушение всех договоренностей

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