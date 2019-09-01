Армия и оружие
Газета.RuСША ударили по Идлибу в нарушение всех договоренностей
Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии проинформировал о том, что американская сторона нарушила существующие договоренности в Сирии и нанесла удар по Идлибу, не поставив в известность о своих намерениях Россию и Турцию. Об этом говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru".
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Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
Вести.Ru вчера в 11:38
Политика
Самолет президента Германии сломался перед вылетом в Польшу
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в субботу вылетел в Польшу на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны с небольшим опозданием из-за неисправности самолета, сообщил немецкий телеканал n-tv.
ФАН 04:01
Происшествия
В Беслане проходит вахта памяти по жертвам теракта в школе № 1
Сегодня утром тысячи людей собрались в бесланской школе №1, чтобы почтить память погибших в результате теракта 1 сентября 2004 года детей, учителей и спецназовцев.
Российская газета 04:12
Единоборства
Поветкин победил Фьюри и получил пояс чемпиона WBA
В бою, по итогам которого Поветкину достался пояс интернационального чемпиона WBA, соперникам пришлось провести на ринге все 12 раундов.
РБК вчера в 17:24
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Армия и оружие
В Рособоронэкспорте рассказали об итогах переговоров на МАКС-2019
"В рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 специалисты Рособоронэкспорта провели свыше 200 предконтрактных переговоров, консультаций и технических презентаций для иностранных делегаций, по результатам которых ожидается пополнение портфеля заказов компании на несколько миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:53
Футбол
«Аталанта» расторгнет контракт с игроком спустя почти месяц после подписания
Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, итальянский клуб разорвет соглашение со словацким защитником.
Газета.Ru 05:09
Гаджеты
Xiaomi показала новый Redmi Note 8 Pro
Китайская компания высоких технологий Xiaomi продемонстрировала новую линейку бюджетных мобильных устройств Redmi.
iReactor 30 августа в 01:04
Происшествия
На Ставрополье в ДТП с минивэном пострадали четыре человека
В результате ДТП пострадали четыре человека, сообщили в воскресенье в краевом управлении МЧС России.
Российская газета 05:11
Футбол
«Ювентус» победил «Наполи» благодаря голу на последней минуте
РБК вчера в 16:52
Происшествия
В Башкирии арестована женщина, сознавшаяся в убийстве своего ребенка
Как считает следствие, ребенка убила его мать и закопала тело. Она была задержана и созналась в убийстве.
Интерфакс - Россия 05:20
Происшествия
Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии
Вести.Ru вчера в 13:20
Общество
Продолжительность жизни россиян пообещали увеличить до 80 лет
Россиянам пообещали увеличить продолжительность жизни на семь лет: с 73 лет до 80. Об этом сообщает Телеканал «360».
Невские Новости 04:14
Общество
Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти
Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Коммерсантъ 30 августа в 22:28
Здоровье
Как отметили День здоровья в Котловке?
Праздник с пользой под названием День здоровья отметили жители района в парке «Сосенки».
Аргументы и Факты 03:44
Политика
В России вступили в силу поправки в правила призыва в армию
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Футбол
Скаут «Манчестер Юнайтед» посетил матч «Локо» и «Ростова»
Скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Килибарда посетил матч 8-го тура РПЛ «Локомотив» – «Ростов» (1:2). Килибарда специализируется на поиске игроков в Восточной Европе.
Sports.ru 04:12
Политика
США, Украина и Польша подписали газовое соглашение
США, Польша и Украина во время встречи в Варшаве подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 13:00
Общество
Суд оштрафовал возможного соавтора идеи биткоина на $4 млрд
В соответствии с принятым решением Райту придется вернуть родственникам покойного Клеймана порядка 410 тыс. единиц криптовалюты, что по нынешнему курсу составляет около $4 млрд.
РБК вчера в 18:58
Футбол
«Ахмат» спасся от поражения в матче с «Тамбовом»
LiveSport.ru вчера в 14:15
Здоровье
Кого ты лечишь: молодых врачей допускают только в поликлиники
Раньше, отучившись шесть лет, выпускник медицинского вуза обычно шел в интернатуру.
Известия вчера в 17:02
Политика
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.
РИА Новости вчера в 07:31
Игры
Опубликованы свежие скриншоты нового Microsoft Flight Simulator
Компания Microsoft выпустила шесть свежих скриншотов из своего будущего Flight Simulator, которые демонстрируют визуальные красоты игры.
Игромания.ру вчера в 13:56
Футбол
«Спартак» потерял двух основных игроков перед матчем с «Зенитом»
Защитник «Спартака» Айртон и полузащитник команды Резиуан Мирзов не сыграют в матче 8-го тура чемпионата России по футболу против «Зенита», сообщает «СЭ».
РБК 05:04
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Гель, изобретенный китайскими учеными, может оставить стоматологов без большой части работы, потому что с его появлением необходимость в восстановлении зубов с помощью пломб отпадает.
Интересант 04:43