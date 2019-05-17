Армия и оружие

Российские военные сообщили о подготовке боевиками провокации в СирииКоммерсантъ 00:55

Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил о подготовке боевиками запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры» провокации в сирийской провинции Идлиб.
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В Минобороны сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе

РИА Новости02:23

Минобороны узнало о подготовке провокации против ВКС России в Идлибе

РБК01:00

Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Идлибе

Известиявчера в 23:52

Российские военные сообщили о подготовке боевиками провокации в Сирии

Коммерсантъ00:55

Минобороны: боевики обвинят Россию в применении химоружия в Сирии

Газета.Ruвчера в 23:09

В Минобороны сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе

ТАССвчера в 23:04

В ЦПВС сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе

RT на русскомвчера в 22:56
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Музыка

Лазарев ответил на критику своего выступления на «Евровидении»

Певец Сергей Лазарев отреагировал на критику в свой адрес после выступления в полуфинале конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 05:15
Здоровье

Эндокринолог перечислила опасные осложнения диабета

Осложнения у пациента, страдающего диабетом, серьезно угрожают не только здоровью, но и жизни человека.
Обновлено вчера в 14:35
Шоу-бизнес

Обнаженная Эмили Ратаковски высказалась против запрета на аборты

Топ-модель и актриса из США Эмили Ратаковски снялась обнаженной, выступив против закона о запрете абортов в американском штате Алабама.
Обновлено в 04:56
Кино

Актер Роберт Паттинсон претендует на роль Бэтмена

Актер Роберт Паттинсон может сыграть роль Бэтмена в новом фильме режиссера Мэтта Ривза, сообщает «МИР 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Обновлено в 04:57
Политика

Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду

Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено в 04:06
Происшествия

В Якутии в результате взрыва парового котла на заводе погиб человек

Один человек погиб, двое пострадали при взрыве парового котла на судостроительном заводе в поселке Жатай в Якутии, сообщил РИА Новости оперативный дежурный ЕДДС поселка Алексей Орлов.
Обновлено в 04:46
Футбол

Гончаренко: сильным ударом для ЦСКА стала потеря очков в матче с «Уфой»

Сильным ударом стала потеря очков в матче с «Уфой».
Обновлено в 04:06
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Причиной смерти Марьянова, по данным следствия, явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Обновлено вчера в 11:14
Общество

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Энергетика

«Нафтогаз» допустил возможность отмены транзита газа через Украину

Ранее в мае глава «Нафтогаза» допустил возможность продления сотрудничества с российским «Газпромом» после 2019 года, когда истечет действующий контракт.
Обновлено в 02:44
Футбол

Роберто Карлос может помочь «Анжи»

Роберто Карлос может помочь "Анжи" Напомним, что Роберто Карлос играл и позже входил в тренерский штаб клуба из Махачкалы в 2011-2012 годах.
Обновлено в 04:56
Экономика

Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ

В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Футбол

Касильяс завершит карьеру и останется в системе «Порту»

Президент «Порту» Пинту да Кошта подтвердил, что уже ведутся поиски замены Касильясу.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие

В ЛНР заявили о ранении мирного жителя в результате обстрела со стороны ВСУ

Мирный житель ранен в результате обстрела со стороны ВС Украины города Первомайск в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Обновлено в 05:10
Религия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено вчера в 13:40
Энергетика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Происшествия

Обезглавленное тело женщины нашли возле дома в Подмосковье

Как стало известно РЕН ТВ, вечером 16 мая в 300 метрах от жилого дома в подмосковной деревне Назарьево Сергиево-Посадского района очевидцы обнаружили обезглавленное тело пожилой женщины, у погибшей также отсутствовали кисти рук.
Обновлено в 03:18
Футбол

Месси отказался поддерживать лозунг «Свободу политзаключённым»

Обновлено в 02:25
Кино

Фанаты потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»

На сайте Change.org появилась петиция, которая призывает канал HBO полностью переснять восьмой сезон «Игры престолов» с другими — компетентными — сценаристами.
Обновлено вчера в 03:10
Происшествия

В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС

Обновлено в 04:11
Общество

Госдума ужесточает правила прохождения техосмотра

В Госдуме прошло второе чтение законопроекта о правилах техосмотра.
Обновлено в 03:15
Политика

В Совете Европы заявили о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ

«Все государства-члены должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы», — цитирует текст заявления «РИА Новости».
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

Два американских эсминца вошли в Персидский залив

Обновлено вчера в 19:16
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:56
Театры

Жена Михаила Боярского стала худруком театра им. Ленсовета

Лариса Луппиан пока знакомится с труппой Актриса Лариса Луппиан, жена Михаила Боярского, получила предложение стать худруком театра Ленсовета.
Обновлено в 03:57
Хоккей

Телегин заменит Капризова в составе сборной России в матче с Латвией

Форвард российской сборной Кирилл Капризов не выйдет на лед в матче мирового первенства с представителями Латвии, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:20
Происшествия

В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления

Обновлено в 04:40
Наука

Изменение климата Земли превратили в музыку

Обновлено вчера в 08:57
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
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