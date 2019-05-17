Армия и оружие

Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в ИдлибеИзвестия вчера в 23:52

По данным центра, жители населенного пункта Серакаб сообщили, что террористы свозят в районе химические вещества и обломки российских авиационных фугасных бомб. Отмечается, что провокация будет снята на видео и выложена в соцсетях западными СМИ.
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В Минобороны сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе

РИА Новости02:23

В ЦПВС сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе

RT на русскомвчера в 22:56

Российские военные сообщили о подготовке боевиками провокации в Сирии

Коммерсантъ00:55

Центр по примирению сообщил о готовящейся провокации боевиков в Идлибе

Московский Комсомолецвчера в 23:46

Минобороны: боевики обвинят Россию в применении химоружия в Сирии

Газета.Ruвчера в 23:09

В Минобороны сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе

ТАССвчера в 23:04

Минобороны узнало о подготовке провокации против ВКС России в Идлибе

РБК01:00
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