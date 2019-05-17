Армия и оружие
Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в ИдлибеИзвестия вчера в 23:52
По данным центра, жители населенного пункта Серакаб сообщили, что террористы свозят в районе химические вещества и обломки российских авиационных фугасных бомб. Отмечается, что провокация будет снята на видео и выложена в соцсетях западными СМИ.
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Центр по примирению сообщил о готовящейся провокации боевиков в Идлибе
Московский Комсомолецвчера в 23:46
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