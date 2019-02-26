Армия и оружие

Российские военные следят за американским эсминцем в Балтийском мореРИА Новости 13:41

Эсминец "Грейвли" ВМС США зашел в акваторию Балтийского моря, за ним организовано непрерывное слежение силами Балтийского флота, сообщает национальный центр управления обороной России.
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За американским эсминцем в Балтийском море установили слежку

Lenta.ru15:46

Американский эсминец Gravely вошел в акваторию Балтийского моря

Профиль13:58

Российские военные приступили к слежению за эсминцем США «Грейвли»

Российская газета13:51

Российские военные следят за американским эсминцем в Балтийском море

РИА Новости13:41

Балтфлот организовал слежение за эсминцем ВМС США в Балтийском море

RT на русском13:40

Минобороны: военные следят за эсминцем США в Балтийском море

Газета.Ru14:31

Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами на борту вошел в Балтийское море

Коммерсантъ09:36
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 16:34, Ашберн
Политика

Новак назвал невыгодным транзит российского газа через Украину

Министр энергетики России Александр Новак назвал транзитный маршрут газа в Европу через территорию Украины самым дорогим из ныне существующих.
Обновлено в 12:41
Технологии

Российские вузы повысили свою узнаваемость в мире

В общей сложности 8044 опрошенных в рамках QS Academic Survey эксперта упомянули хотя бы один российский вуз.
Обновлено в 16:07
Происшествия

По делу Арашуковых задержаны еще два человека

Двое новых подозреваемых задержаны во вторник по делу Арашуковых.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие

Ополчение ЛНР задержало украинского диверсанта

Обновлено в 15:54
Политика

Адвокат назвал срок возможного вынесения приговора Бутиной

Роберт Дрисколл, адвокат арестованной в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной заявил, что приговор его подзащитной могут вынести в начале апреля текущего года.
Обновлено в 16:03
Политика

WP рассказала о кибератаке американских спецслужб на Россию

По словам источников газеты, кибератака проводилась для того, чтобы "помешать россиянам развернуть кампанию по дезинформации, которая бы поставила под сомнение результаты выборов".
Обновлено в 15:32
Политика

США не планируют проводить военную операцию в Венесуэле

США не собираются проводить военную операцию против Венесуэлы, заявил журналистам спецпредставитель американского президента Эллиотт Абрамс.
Обновлено в 15:20
Музыка

Украина может отказаться от участия в «Евровидении-2019»

Украина может отказаться от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году после скандала с победительницей национального отбора певицей Maruv.
Обновлено в 14:20
Футбол

Роджерс официально возглавил «Лестер»

Брендан Роджерс официально возглавил английский «Лестер». Соглашение 46-летнего специалиста с «Лестером» рассчитано до июня 2022-го.
Обновлено в 16:15
Политика

Небензя призвал срочно эвакуировать людей из «Эр-Рукбана»

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал расформировать сирийский лагерь беженцев Рукбан и эвакуировать оттуда всех желающих, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:46
Политика

Грудинина лишили депутатского мандата

Гендиректора совхоза имени Ленина Павла Грудинина лишили мандата депутата города Видное, сообщил РИА Новости председатель городского совета депутатов Игорь Коршаков.
Обновлено в 08:50
Общество

Более четверти населения покинуло Грузию

Порядка 1,4 млн человек покинули Грузию в период с 2002 по 2017 год.
Обновлено в 13:36
Политика

В Госдуму внесли проект об электронном голосовании на выборах в Москве

«Предусматривается проведение в качестве эксперимента дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва в одном или нескольких одномандатных избирательных округах города Москвы», — указано в пояснительной записке к законопроекту.
Обновлено в 16:17
Энергетика

Новак: цена бензина в 2019 году вырастет не более чем на 4,3%

Цена бензина в России в 2019 году вырастет не более, чем на 4,3%. При этом за первые два месяца года стоимость топлива выросла примерно на 1,7% из-за увеличения НДС с 18 до 20%, но в некоторых отрезках времени фиксировалось даже снижение цены, заявил во вторник в онлайн-интервью изданию Gazeta.ru министр энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено в 14:05
Политика

Порошенко встретился с Волкером на борту эсминца США в Одессе

Обновлено в 07:21
Политика

Юрий Борисов: Серийный выпуск лайнера МС-21 перенесен на 2021 год

Борисов уточнил, что несмотря на санкции к концу 2020 планируется получить сертификат, а после (в 2012 году) — выйти на серийное производство.
Обновлено в 13:51
Армия и оружие

ВВС Индии нанесли удар по территории Пакистана

Обновлено в 00:48
Происшествия

Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой

Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Полковника ФСБ и экс-сотрудника «Касперского» осудили за госизмену

Московский окружной военный суд приговорил экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова к 22 годам колонии за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:13
Политика

Кортеж Порошенко чуть не застрял посреди разбитой дороги под Львовом

Мэр Червонограда Андрей Залевский опубликовал в Facebook видео, на котором кортеж президента Украины Петра Порошенко с трудом пробирается по разбитой дороги во Львовской области.
Обновлено в 12:21
Здоровье

В Минздраве назвали средний возраст начала половой жизни в России

— Прим. ред.) возраст сексуального дебюта для девушки составляет 16-17 лет <...>
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес

Марата Башарова лишили работы после избиения жены

Продюсеры спектакля «День сюрпризов» решили найти замену актеру Марату Башарову после того, как стало известно, что он избил жену.
Обновлено в 15:07
Происшествия

Бывший директор ФБК Рубанов объявлен в федеральный розыск

Бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова объявили в федеральный розыск, говорится в базе розыска МВД РФ.
Обновлено в 09:00
Хоккей

СКА проиграл «Спартаку» в первом матче плей-офф КХЛ

В двух последних сезонах СКА встречался в первом раунде плей-офф с «Витязем» и «Северсталью» и оба раза выиграл в серии матчей со счетом 4:0.
Обновлено в 14:38
Музыка

В Петербургской епархии осудили песню хора об атаке на США

Обновлено в 08:11
Политика

Нидерландская таможня изъяла 90 тыс. бутылок русской водки «для КНДР»

Нидерландская таможня изъяла в порту Роттердама прибывший туда в прошлый четверг, 21 февраля, контейнер из России с тремя тысячами ящиков водки.
Обновлено в 15:21
Гаджеты

Фото: Apple назвала победителей конкурса «Снято на iPhone»

Обновлено в 16:02
Общество

Руководство НТВ попросили объяснить слишком глубокие декольте ведущих

Обновлено в 14:44
Происшествия

Мосгорсуд рассматривает апелляцию по делу Кокорина и Мамаева

В Москве начинается заседание Московского городского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передаёт 26 февраля корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:32
Спорт

В ФФККР прокомментировали состав заявки на чемпионат мира

Пресс-секретарь Федерации фигурного катания России (ФФККР) Ольга Ермолина сказала, что состав заявки на чемпионат мира может быть изменен, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 04:36
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