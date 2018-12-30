Воздушно-космические силы России впервые получат в 2019 году новый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" и порядка десяти комплектов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и С-400, сообщил в воскресенье департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

с чего всё началось

Новый комплекс предназначен для замены ЗРС С-300ПС с ракетами типа В55Р. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что Воздушно-космические силы России получат в 2019 году два полковых комплекта зенитных ракетных систем С-400.

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