Армия и оружие
Российские военные покидают ВенесуэлуВзгляд.ру 12:45
«Самолет Ил-62, который везет российских техников, находившихся в Венесуэле в течение последних месяцев в рамках технической помощи, которую оказывает Россия по контрактам в военно-технической сфере с Венесуэлой, вылетает из Каракаса в Москву 26 июня», – сообщили в дипмиссии, передает РИА «Новости».
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