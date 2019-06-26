Российские военные покидают ВенесуэлуВзгляд.ру 12:45

«Самолет Ил-62, который везет российских техников, находившихся в Венесуэле в течение последних месяцев в рамках технической помощи, которую оказывает Россия по контрактам в военно-технической сфере с Венесуэлой, вылетает из Каракаса в Москву 26 июня», – сообщили в дипмиссии, передает РИА «Новости».

Политика Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.

Происшествия В Вене произошел взрыв в жилом доме Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.

Космос Комплекс подготовки кораблей «Федерация» на Восточном построят в 2027 году Технический комплекс для подготовки пилотируемых космических кораблей "Федерация" и лунных взлетно-посадочных комплексов на космодроме Восточный построят в 2027 году, стоимость его создания оценивается в 8,6 миллиарда рублей, сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Общество Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.

Футбол «Интер» может арендовать Лукаку с обязательством выкупа через 2 года Как отмечает источник, "Интер" пока не может позволить себе выплатить МЮ 70 млн евро за 26-летнего футболиста.

Происшествия В Бурятии два пилота погибли при аварийной посадке пассажирского Ан-24 Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку на севере Бурятии, двое пилотов погибли, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.

Политика Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.

Общество В Иркутской области подтоплены шесть населенных пунктов В результате паводка, вызванного обильными осадками, в двух районах Иркутской области в зоне подтопления оказалось шесть населенных пунктов — город Нижнеудинск, поселок Шумский и село Алыгджер Нижнеудинского района, поселки Сереброво, Соляная, село Талая Тайшетского района.

Транспорт Суд сможет лишать водительских прав за скрытие номеров В документе указано, что если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до от 500 рублей до пяти тысяч или лишить прав.

Транспорт На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.

Культура Сценарист «Чернобыля»: мы хотели показать героизм советского народа По словам автора сценария и исполнительного продюсера сериала "Чернобыль" Крэйга Мэйзина, создатели ленты в первую очередь хотели показать героизм советских людей, показать западной аудитории катастрофу на АЭС через призму жизни обычных граждан.

Политика Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России Актер Вахтанг Кикабидзе в интервью газете "Московский комсомолец" высказал свое мнение о ситуации в Грузии.

Происшествия Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.

Армия и оружие Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии с помощью дронов, нападение отразили средства ПВО.

Авто В России названы города с самым большим количеством автомобилей Самое большое число зарегистрированных автомобилей наблюдается в Москве и составляет почти 3,7 млн машин.

Армия и оружие Командование ВС США следит за зашедшим в Гавану «Адмиралом Горшковым» Ранее отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы, после чего зашёл в Гавану во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

Общество Опрос выявил неготовность россиян отказаться от мобильных телефонов 43 процента респондентов утверждают, что не смогут обойтись без мобильной связи. Еще 34 процента не готовы отказаться от доступа в Интернет.

Энергетика Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.

Космос Жители Кургана массово скупают билеты в космос «Космодрайв» не имеет ничего общего с музеем или выставкой, где ничего нельзя трогать, а говорить приходится тихо и скромно.

Происшествия Неизвестные атаковали военную базу в Колумбии В колумбийском департаменте Араука в результате двух атак на военную базу с применением взрывчатых веществ ранения получили не менее пяти военнослужащих.

Технологии YouTube даст пользователям возможность управления разделом рекомендаций У предложенных видео будет блок с пояснением, почему этот ролик попал в раздел рекомендаций.

Происшествия На Украине пожаловались на рабские трудовые условия в Польше По данным издания, польские работодатели отказываются от услуг украинцев, нередко работающих нелегально, если у них возникают проблемы со здоровьем.

Общество Бренд женского белья устроил бодипозитивную фотосессию Бренд женского белья из Великобритании Ivory Rose выпустил новую фотосессию с бодипозитивными моделями.