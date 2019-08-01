Армия и оружие
Российские военные показали уничтожение оружия боевиков в СирииLenta.ru 01:26
Министерство обороны показало ролик, на котором российские войска с воздуха уничтожают артиллерию сирийских боевиков. Видео опубликовано на странице ведомства в YouTube. На кадрах видно, как военная авиация наносит удары по объектам и скоплениям террористов в провинции Идлиб.
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Появилось видео уничтожения в Сирии автомобиля боевиков танком российского производства
Московский Комсомолец01 августа в 09:20
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