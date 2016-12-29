Армия и оружие
Военная полиция России обнаружила тоннель ИГ в СирииRT на русском вчера в 22:16
Во время патрулирования в развалинах лагеря «Ярмук» к военным обратился местный житель. Он сообщил, что в тоннеле под домом находятся оружие и боеприпасы, оставленные боевиками ИГ.
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Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
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Происшествия
В Бурятии школьники повредили 37 могил
Обновлено в 03:20
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено вчера в 17:55
Экономика
В России для автомобилистов хотят ввести два новых налога
Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связали с тем, что ранее в Минтрансе РФ рассматривали возможность заменить транспортный налог экологическим.
Обновлено в 01:09
Единоборства
«Вот это животное»: Макгрегор оценил кулачный бой Лобова
Конор Макгрегор похвалил своего соратника, российского бойца смешанных единоборств Артема Лобова, имеющего также ирландское гражданство, за бой с американцем Джейсом Найтом.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком
В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Футбол
«Реал» не может договориться с «Челси» по сумме трансфера Азара
"Реал" ведет активные переговоры с "Челси" по трансферу бельгийского полузащитника Эдена Азара.
Обновлено в 02:25
Авто
Названы 5 бюджетных кроссоверов, которых не хватает в России
Обновлено в 00:31
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции
Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Дацик проведет первый бой после освобождения 15 апреля
Националист и боец смешанного стиля Вячеслав Дацик проведет первый поединок после выхода из тюрьмы 15 апреля.
Обновлено вчера в 11:31
Общество
Матерившейся на уроке томской учительнице объявили выговор
Обновлено в 03:03
Финансы
Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи на открытии торгов превысил 2554 пункта, обновив исторический максимум.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Экономика
Медведев утвердил госпрограмму научно-технологического развития РФ
Госпрограмма "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" разработана с учетом нацпроектов "Наука", "Образование" и "Цифровая экономика".
Обновлено в 03:56
Культура
Кот Матроскин из «Возвращения в Простоквашино» дебютирует на радио
Кот Матроскин из "Возвращения в Простоквашино" дебютирует с рубрикой на радио, сообщает пресс-служба студии "Союзмультфильм".
Обновлено в 00:24
Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Отмечается, что женщина долгое время скрывала истинное место рождения. В ее официальной биографии указывалось, что она родилась в Киеве.
Обновлено в 01:24
Общество
Прокуратуры регионов объяснили отмену концертов решением организаторов
В региональных прокуратурах утверждают, что отмена концертов современных музыкантов в конце 2018 года связана с решением самих организаторов, а не с запретом правоохранительных органов.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Хакасии экс-зампреда правительства вновь осудили за хищение 100 млн
Суд установил, что с июня 2011 по июль 2013 года трое подсудимых под видом аутсорсинга перечислили на расчетные счета подконтрольного им ООО "СиБУС" в общей сложности 94 миллиона рублей в качестве оплаты услуг по фиктивным договорам, заключенным с ГУП РХ "Хакресводоканал".
Обновлено в 03:14
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Хоккей
Судьи засчитали гол Никиты Гусева после длительного видеопросмотра
СКА принимает ЦСКА в шестом матче финальной серии Западной конференции КХЛ. Идет третий период, СКА ведет со счетом 3:2.
Обновлено вчера в 12:20
Транспорт
Водителям рекомендуют отказаться от поездок на юго-восток Москвы
Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения рекомендует московским водителям отказаться от поездок на личных автомобилях на юго-восток Москвы, сообщение опубликовано в официальном микроблоге ЦОДД в Twitter.
Обновлено в 02:53
Политика
Познер назвал способ объединить всех жителей России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно в присутствии западных представителей говорить с Россией о мире в Донбассе, и сообщил, что готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 20:35
Игры
GTA San Andreas подогнали до графики пятой части
Обновлено в 01:25
Экономика
Visa введет льготы на прием карт для мини-магазинов и ларьков
Международная платежная система Visa намерена установить льготный тариф на прием карт для предприятий микробизнеса, которые сейчас принимают только наличные.
Обновлено в 02:11
Политика
Путин считает необходимым следовать принципу свободы интернета
«Убеждён, мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечивать все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 03:55
Общество
Российские мужчины живут мало, но на здоровье не жалуются
Российские мужчины оценивают свое здоровье выше, чем женщины, и посещают поликлиники в полтора раза реже последних.
Обновлено вчера в 18:35
Интернет
Названы способы повысить скорость беспроводного интернета
Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
ФБР ведет расследование против Игоря Коломойского
Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского, пишет The Daily Beast.
Обновлено в 03:33