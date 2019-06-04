Армия и оружие
Российские военные испытали новую противоракетуLenta.ru вчера в 20:21
Воздушно-космические силы (ВКС) России провели с территории Казахстана успешный испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), сообщается на сайте Министерства обороны.
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с чего всё началось
«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.RT на русскомвчера в 17:43
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Российские военные отчитались об успешном испытании системы противоракетной обороны
Эхо Москвывчера в 23:15
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