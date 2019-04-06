Армия и оружие

Российские военные испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»Известия 13:45

Воздушно-космические войска (ВКС) России успешно испытали новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ". Об этом в субботу, 6 апреля, рассказал командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.
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Российские военные испытали новейший комплекс ПВО «Панцирь-СМ»

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Российская газета13:25

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Газета.Ru13:38

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Говорит Москва13:29

ВКС испытали новейший комплекс ПВО «Панцирь-СМ»

RT на русском13:11
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Американская компания Amazon планирует запустить на околоземную орбиту 3236 спутников, чтобы обеспечить доступ в интернет почти для 95% населения всей планеты.
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Религия

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Армия и оружие

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