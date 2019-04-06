Российские военные испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»Известия 13:45

Воздушно-космические войска (ВКС) России успешно испытали новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ". Об этом в субботу, 6 апреля, рассказал командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.

Футбол Руководство «Торпедо»: «Поливание водой болельщиков на трибунах — это вопиющие меры» Во время игры 18-го тура ПФЛ между «Квантом» из Обнинска и «Торпедо» (1:2) болельщиков московской команды облили водой из пожарного брандспойта за нарушение правопорядка.

Футбол Пьяный фанат «Спартака» задержан за плевок в полицейского Как стало известно «Чемпионату», на территории стадиона «Открытие Арена» перед матчем 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА в состоянии алкогольного опьянения был задержан болельщик красно-белых.

Авто Названы 3 ошибки, которые сокращают ресурс двигателя Эксперты портала «DriveNN» назвали ТОП-3 самых распространенных ошибок автовладельцев, способных существенно снизить ресурс двигателя.

Наука «Гены красоты» оказались разными у мужчин и женщин Более привлекательными для мужчин являются женщины, у которых низкий индекс массы тела, а более привлекательными для женщин являются мужчины с высоким уровнем холестерина в крови (это объясняется тем, что холестерин является предшественником мужских половых гормонов).

Происшествия В Петербурге обнаружили фрагменты тела человека Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") после обнаружения фрагментов человеческого тела на Канонерском острове.

Политика Соловьев выгнал из студии польского политолога Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.

Космос Amazon запустит более 3000 спутников для раздачи интернета Американская компания Amazon планирует запустить на околоземную орбиту 3236 спутников, чтобы обеспечить доступ в интернет почти для 95% населения всей планеты.

Политика В G7 призвали Россию освободить украинских моряков Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков, которые были задержаны в ходе инцидента в Керченском проливе.

Кино Сериал «Гоголь» покажут на Amazon Prime Видеосервис Amazon Prime купил права на показ российского сериала «Гоголь» у холдинга «Газпром-медиа» и кинокомпании «Централ партнершип».

Происшествия В новой Москве пьяный водитель въехал в гипермаркет Пьяный водитель автомобиля Nissan Tiida въехал в гипермаркет в новой Москве, никто не пострадал, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

Космос Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.

Шоу-бизнес Максим Галкин признался, кто главный в их семье с Пугачевой Юморист Максим Галкин признался, что, скорее всего, в его семье с Аллой Пугачевой главный не он. Об этом комик сказал в интервью KP.RU.

Политика Кличко насмешили анализы Зеленского и Порошенко Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко в своем Facebook.призвал кандидатов в украинские президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко не обманывать народ.

Культура Умер Любомир Крыса Во Львове умер известный фотограф и фотохудожник, заслуженный сотрудник культуры Украины Любомир Крыса, передает УНН.

Армия и оружие ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.

Путешествия Названы самые дешевые города в мире для однодневного путешествия Каир, Мехико и Анталья - лидеры среди самых бюджетных направлений для однодневных поездок туристов, сообщает Rumbo.

Политика В Госдуме назвали место и время похорон бывшего директора ФСБ Ковалева Прощание с депутатом Госдумы и бывшим директором ФСБ Николаем Ковалевым пройдет 8 апреля в ритуальном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента в Москве.

Авто Беспилотные автомобили могут выйти на дороги России в 2021 году Беспилотные автомобили могут получить статус полноправных участников движения на российских дорогах к концу 2021 года.

Политика Обнародованы результаты экспресс-теста анализов Порошенко Напомним, что Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский договорились сдать тесты на наркотики и алкоголь в преддверии дебатов, которые запланированы на 19 апреля.