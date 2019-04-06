Армия и оружие
Российские военные испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»Известия 13:45
Воздушно-космические войска (ВКС) России успешно испытали новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ". Об этом в субботу, 6 апреля, рассказал командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.
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