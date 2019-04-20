Политика
Российские власти собираются привлечь в Крым цифровых «головастиков»Ferra 05:56
Глава комитета Госдумы РФ по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что «кремниевая долина», которую хотят построить в Крыму, привлечёт в страну цифровых «головастиков» — одарённых технически людей. Об этом депутат рассказал РИА Новости.
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Анатолий Аксаков: Скоро проблем с переводом денег не будет
Информационный канал Севастополявчера в 13:24
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В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ЛНР и ДНР
Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков пояснил, почему в одном из вопросов на дебатах жители самопровозглашенных республик Донбасса были названы повстанцами.
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Около 650 человек собрались сегодня, 20 апреля, на площади перед зданием администрации машиностроительного концерна «ОРМЕТО-ЮУМЗ» в Орске Оренбургской области.
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Как известно, отношения отца и сына испортились после развода родителей Децла.
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Наиболее вероятным именем для будущей принцессы называют имя Диана, в честь матери принца Гарри, принцессы Дианы.
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Французский актер Венсан Кассель в третий раз стал отцом. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
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Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд
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ИИ смог определить возраст ребенка по движению глаз
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По словам Хуснуллина, Центр художественной гимнастики примет первые соревнования этим летом.
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В результате дорожно-транспортного происшествия в Воронеже погибли четыре человека.
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Курс евро опустился на 0,3%, до ₽72,1. Если же учитывать не дневную, а недельную динамику, то рубль укрепился к доллару на 0,44%, а к евро на 0,88%.
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