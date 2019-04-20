Политика

Российские власти собираются привлечь в Крым цифровых «головастиков»Ferra 05:56

Глава комитета Госдумы РФ по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что «кремниевая долина», которую хотят построить в Крыму, привлечёт в страну цифровых «головастиков» — одарённых технически людей. Об этом депутат рассказал РИА Новости.
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Российские власти собираются привлечь в Крым цифровых «головастиков»

Ferra05:56

Депутат Аксаков ожидает появления в Крыму цифровых «головастиков»

РИА Новости04:47

Анатолий Аксаков: Скоро проблем с переводом денег не будет

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Анатолий Геннадьевич Аксаков
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созыва от партии «Справедливая Россия». Председатель комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку.
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