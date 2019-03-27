Экономика
Российские власти планируют заводить цифровые профили на гражданVSE42 Новости 05:05
Авторы инициативы намереваются хранить данные россиян в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Предполагается, что внесение сведений о человеке или юрлице в цифровой профиль будет добровольным – каждый сможет дать согласие на обработку данных или отозвать его.
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Авто
Hyundai подготовил к премьере самый маленький кроссовер
Обновлено в 06:22
Происшествия
Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД
Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Политика
Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта
Говоря о массовом спорте, Путин отдельно остановился на развитии детского спорта.
Обновлено в 12:00
Политика
Порошенко не исключил переговоров с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие
Шойгу рассказал о получении новых кораблей ВМФ до 2027 года
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВМФ России до 2027 года получит более 180 кораблей и судов в рамках госпрограммы.
Обновлено в 06:44
Политика
Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Политика
Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды
Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено в 13:35
Общество
Минтруд предложил продлить рабочий день для работниц сел
Минтруд обсуждает вопрос о продлении рабочего дня женщин, которые трудятся в сельской местности, сообщили в пресс-службе министерства.
Обновлено в 05:49
Авто
Суровое испытание грузовика Mercedes-Benz Arocs 3352 AS
Обновлено в 10:30
Авто
Ford потратит $200 млн на выплаты сотрудникам и поставщикам в России
Автомобильный концерт Ford планирует потратить на выплаты сотрудникам России и поставщикам из-за закрытия нескольких заводов Ford Sollers в России, говорится в сообщении автопроизводителя.
Обновлено в 15:02
Политика
Кандидат в президенты Украины Мороз снялся с выборов
Кандидат в президенты Украины Александр Мороз заявил, что просит больше не считать его кандидатом на пост главы государства, однако сроки, когда можно снять кандидатуру с выборов, уже прошли.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Суд арестовал экс-министра Михаила Абызова на два месяца
Обновлено в 12:39
Армия и оружие
Разведка США назвала сроки поставок «Посейдонов» в армию РФ
Подводные атомные беспилотники "Посейдон" появятся на оснащении ВМФ России не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 07:06
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Политика
Медведев назвал самые слабые регионы России
Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Общество
Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100
Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
Для российских десантников разрабатывают новый вертолет
«В интересах аэромобильных соединений ВДВ нового типа активизирована работа по модернизации существующих и разработке существенно нового вертолета - боевой машины десанта», - сообщает новость ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 21:48
Здоровье
Помощь гражданам в состоянии алкогольного опьянения обсудят в Мособлдуме
Председатель Комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев сообщил, что в планах Комитета на второй квартал текущего года — обсудить развитие медпомощи гражданам в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 09:11
Здоровье
Минздрав регламентирует получение пациентами выписок из медкарты
В заявлении, которое составляется в свободной форме, должны быть указаны фамилия, имя и отчество пациента, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, контакты – почтовый адрес, электронная почта и телефон, а также наименование медицинских документов, выписки из которых или копии которых нужны, или период, за который необходимы сведения о состоянии здоровья.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
Индия сбила космический спутник
Обновлено в 05:21
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Обновлено в 07:01
Политика
Власти Китая исключили экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя из КПК
Власти КНР исключили из Коммунистической партии Китая экс-главу Интерпола, заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя, который подозревается во взяточничестве и в нарушении партийной дисциплины.
Обновлено в 04:30
Политика
Путин отодвинул охранника во время встречи со спортсменами
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Универсиды-2019 отодвинул сотрудника службы охраны, который загораживал камеру.
Обновлено в 14:37
Авто
Бюджетный кроссовер Haval M6 за 630 000 рублей получил обновление
Стоимость обновленной версии Haval M6 на рынке Поднебесной составит предварительно от 66 000 юаней, или 630 000 рублей.
Обновлено в 14:00
Политика
Кемеровская область официально стала называться Кузбассом
Кемеровская область официально получила второе наименование и теперь ее можно называть Кузбасс.
Обновлено в 08:17
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27