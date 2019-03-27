Экономика

Российские власти планируют заводить цифровые профили на гражданVSE42 Новости 05:05

Авторы инициативы намереваются хранить данные россиян в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Предполагается, что внесение сведений о человеке или юрлице в цифровой профиль будет добровольным – каждый сможет дать согласие на обработку данных или отозвать его.
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У россиян появятся цифровые профили

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Право.рувчера в 05:43
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:18, Ашберн
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Суровое испытание грузовика Mercedes-Benz Arocs 3352 AS

Обновлено в 10:30
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Обновлено в 15:02
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Кандидат в президенты Украины Мороз снялся с выборов

Кандидат в президенты Украины Александр Мороз заявил, что просит больше не считать его кандидатом на пост главы государства, однако сроки, когда можно снять кандидатуру с выборов, уже прошли.
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Суд арестовал экс-министра Михаила Абызова на два месяца

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Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
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Политика

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Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100

Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.
Обновлено в 11:30
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Для российских десантников разрабатывают новый вертолет

«В интересах аэромобильных соединений ВДВ нового типа активизирована работа по модернизации существующих и разработке существенно нового вертолета - боевой машины десанта», - сообщает новость ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 21:48
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Помощь гражданам в состоянии алкогольного опьянения обсудят в Мособлдуме

Председатель Комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев сообщил, что в планах Комитета на второй квартал текущего года — обсудить развитие медпомощи гражданам в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 09:11
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Минздрав регламентирует получение пациентами выписок из медкарты

В заявлении, которое составляется в свободной форме, должны быть указаны фамилия, имя и отчество пациента, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, контакты – почтовый адрес, электронная почта и телефон, а также наименование медицинских документов, выписки из которых или копии которых нужны, или период, за который необходимы сведения о состоянии здоровья.
Обновлено в 09:04
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Власти Китая исключили экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя из КПК

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Обновлено в 04:30
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В Китае женщина забеременела от мужа и любовника одновременно

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Универсиды-2019 отодвинул сотрудника службы охраны, который загораживал камеру.
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