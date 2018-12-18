с чего всё началось

Базирующиеся в Крыму российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" могут быть использованы для удара по объектам противовоздушной обороны (ПВО) на юге Украины. Такую опасность увидел военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей.

Армия и оружие Армия и оружие Путин рассказал об укреплении стратегических ядерных сил РФ

Армия и оружие Армия и оружие Британский разведывательный корабль вошел в Черное море Британский корабль-разведчик HMS Echo вошел в акваторию Черного моря.

Армия и оружие Армия и оружие Северный флот России возобновил воздушное патрулирование Арктики Северный флот России в 2018 году возобновил регулярное воздушное патрулирования Арктики.

Армия и оружие Армия и оружие Новая самоходка «Лотос» для ВДВ пройдет госиспытания в 2019 году Проект "Лотос" стал развитием и заменой проекта "Зауралец", в рамках которого предполагалось создать новое самоходное артиллерийское орудие для ВДВ.

Армия и оружие Армия и оружие ФСБ сообщила о предотвращении терактов в российской армии Глава департамента военной контрразведки ФСБ России Николай Юрьев сообщил, что терроризм остается главной угрозой для безопасности в стране.

Армия и оружие Армия и оружие Русский «Глок»: National Interest рассказал о пистолете ГШ-18 Автор издания Чарли Гао отметил, что творение известных тульских оружейников Василия Грязева и Аркадия Шипунова, хотя и походит на австрийский пистолет "Глок", в некоторых случаях превосходит его.

Армия и оружие Армия и оружие В России создадут новый десантный корабль на базе «Ивана Грена» Военно-морской флот России в будущем может получить новый десантный корабль на базе проекта 11711, первый представитель которого — "Иван Грен" — прошедшим летом был поставлен военным.

Армия и оружие Армия и оружие Столтенберг считает, что армия ЕС не сможет заменить НАТО Оборонные инициативы Евросоюза не смогут заменить НАТО.

Армия и оружие Армия и оружие Военкор рассказал о готовящейся провокации ВСУ в районе Светлодарска Проводить полномасштабную наступательную операцию ВСУ смогут только на одном направлении Автор проекта WarGonzo, военный корреспондент Семен Пегов считает, что ВСУ готовят провокацию в Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие Тульская «оборонка» встречает призывников

Армия и оружие Армия и оружие Венгрия заменит российские вертолеты «Ми» на американские H-225M Венгрия в рамках модернизации своих вооруженных сил проводит замену российских вертолетов Ми-8/Ми-17 на геликоптеры H-225M производства Airbus.

Армия и оружие Армия и оружие ВМС США заказали ещё два корабля типа «Индепенденс» Пентагон заключил контракт с компанией Austal USA на поставку двух дополнительных кораблей прибрежной морской (LCS) зоны типа «Индепенденс», сообщает Mil.Press FlotProm.

Армия и оружие Армия и оружие Россия и Китай изменят атмосферу в интересах военного использования Согласно Sputnik, в 2018 году российские и китайские ученые провели серию экспериментов в попытке изменить слой атмосферы, известный как ионосфера.

Армия и оружие Армия и оружие Зампостпреда РФ при ООН: США хотят разжечь войну между РФ и Украиной Полномасштабную войну между российским и украинским народами пытаются разжечь США.