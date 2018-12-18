Армия и оружие
Базирующиеся в Крыму российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" могут быть использованы для удара по объектам противовоздушной обороны (ПВО) на юге Украины. Такую опасность увидел военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей.
Комсомольская правдавчера в 22:14
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с чего всё началось
Как пишет Defense Blog, российские военные могут успешно использовать эти машины наряду с бомбардировщиками Су-34 и ракетами "Калибр" для уничтожения средств ПВО Украины.Утро.ru05:11
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