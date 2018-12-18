с чего всё началось

Базирующиеся в Крыму российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" могут быть использованы для удара по объектам противовоздушной обороны (ПВО) на юге Украины. Такую опасность увидел военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей.

Армия и оружие Армия и оружие Путин озвучил приоритетные вопросы для российской армии на 2019 год

Армия и оружие Армия и оружие Трамп создал командование Космическими силами США Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космическими силами, говорится в заявлении Белого дома.

Армия и оружие Армия и оружие Разведывательный корабль британского флота вошел в Черное море Разведывательный корабль Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Echo вошел в акваторию Черного моря.

Армия и оружие Армия и оружие В Сирии погиб еще один россиянин Александр Дудченко, которого называют астраханским десантником, попал под минометный обстрел.

Армия и оружие Армия и оружие ФСБ сообщила о предотвращении терактов в российской армии Глава департамента военной контрразведки ФСБ России Николай Юрьев сообщил, что терроризм остается главной угрозой для безопасности в стране.

Армия и оружие Армия и оружие Командующий ВДВ рассказал об итогах 2018 года

Армия и оружие Армия и оружие Музей батискафов получил новый экспонат Новый уникальный экспонат получен музеем батискафов 18 декабря, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Армия и оружие Армия и оружие Производственная рота прибудет на ПСЗ «Янтарь» 19 декабря 2018 года первая научно-производственная рота Балтийского флота придёт на ПСЗ "Янтарь".

Армия и оружие Армия и оружие Военные показали Путину захваченное у сирийских боевиков оружие Президент России Владимир Путин в комплексе зданий Минобороны РФ осмотрел выставку образцов вооружений и техники, захваченных у боевиков в ходе антитеррористической операции в Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие Проверка Арктикой прошла успешно Корабли Кольской флотилии проходят Арктическим путём.

Армия и оружие Армия и оружие Япония выделит рекордную сумму на укрепление обороны Правительство Японии приняло новую программу для укрепления обороны страны.

Армия и оружие Армия и оружие Столтенберг уверен, что армия Евросоюза не заменит НАТО Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оборонные инициативы Европейского Союза не смогут заменить альянс.

Армия и оружие Армия и оружие Русский «Глок»: National Interest рассказал о пистолете ГШ-18 Автор издания Чарли Гао отметил, что творение известных тульских оружейников Василия Грязева и Аркадия Шипунова, хотя и походит на австрийский пистолет "Глок", в некоторых случаях превосходит его.

Армия и оружие Армия и оружие Патриарх Сербский предположил, против кого создаётся армия Косова Глава Сербской православной церкви (СПЦ) патриарх Ириней заявил, что цель создания армии самопровозглашённой республики Косово заключается в желании противостоять сербам.