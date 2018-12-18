Армия и оружие

Российские вертолеты Ка-52 назвали угрозой для украинских С-300
Комсомольская правда
вчера в 22:14

Базирующиеся в Крыму российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" могут быть использованы для удара по объектам противовоздушной обороны (ПВО) на юге Украины. Такую опасность увидел военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей.
Комсомольская правдавчера в 22:14
с чего всё началось
Издание ссылается на твит
 военного аналитика из Мальты Бабака Тагвея, который обратил внимание на учения 39-го вертолетного полка армейской авиации в составе 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го Командования ВВС (военно-воздушные силы) и ПВО России, расположенного на аэродроме Джанкой (северная часть Крыма).
Lenta.ruвчера в 16:19

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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:20, Ашберн
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