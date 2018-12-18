Армия и оружие

Российские вертолеты Ка-52 назвали угрозой для украинских С-300
Комсомольская правда
вчера в 22:14

Базирующиеся в Крыму российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" могут быть использованы для удара по объектам противовоздушной обороны (ПВО) на юге Украины. Такую опасность увидел военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей.
Комсомольская правдавчера в 22:14

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«Убийц» украинских ПВО - «Аллигаторов» Ка-52 - сменят боевые вертолеты с крыльями

Царьград02:20

Российские вертолеты Ка-52 назвали угрозой для украинских С-300

Комсомольская правдавчера в 22:14

Эксперт назвал российские вертолеты Ка-52 «убийцами» украинских ПВО

Известиявчера в 20:34

Военные эксперты назвали российские Ка-52 «убийцами» украинских ПВО

ФАНвчера в 18:40

Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО

News.ruвчера в 18:21

СМИ: В случае конфликта российские вертолеты «Аллигатор» уничтожат украинские ПВО

РЕН ТВвчера в 16:47

Российские Ка-52 назвали убийцами украинских С-300

Lenta.ruвчера в 16:19
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 02:49, Ашберн
Армия и оружие

В ФСБ рассказали о предотвращении терактов в войсках

Военная контрразведка ФСБ России за прошедшие пять лет предотвратила четыре теракта в российских войсках, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие

В США признали беззащитность перед гиперзвуковым оружием России

Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие

Небензя призвал Косово немедленно отменить решение о создании армии

Решение непризнанного Косово о формировании независимой армии нарушает резолюцию ООН и оно должно быть немедленно отменено, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза международной организации.
Обновлено вчера в 16:47
Армия и оружие

Япония направит рекордные $238 млрд на укрепление обороны

Обновлено в 01:25
Армия и оружие

Стартовали российско-индийские авиационные учения «Авиаиндра-2018»

Обновлено в 01:45
Армия и оружие

ВВС Польши пополняются итальянскими учебно-боевыми самолетами M-346

По данным издания, в марте этого года, польское военное ведомство подписало первый контракт с итальянской компанией на поставку ВВС Польши еще четырех учебно-боевых самолетов М-346, к уже ранее полученным восьми таким же.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие

В Турции арестовали еще 100 военных по делу о мятеже

Аресты военных и чиновников не прекращаются в Турции с момента мятежа 15 июля 2016 года, всего арестованы уже более 2 тыс. человек.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие

Порошенко сообщил о переброске части войск с помощью самолетов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна перебрасывает часть военных подразделений с помощью самолетов для подготовки отражения якобы возможной российской агрессии.
Обновлено вчера в 16:17
Армия и оружие

Картаполов рассказал об архитектурном комплексе «Дорога памяти»

Уникальный комплекс «Дорога памяти» будет построен в непосредственной близости от Главного храма ВС РФ.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие

Десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т может появиться в России

В России может быть создан десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т. Построить новый корабль планируется на базе проекта 11 711, первый представитель которого — «Иван Грен» — был передан ВМФ России летом 2018 года.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие

США подготовят оружие для продажи Украины

На военную помощь Украине США выделили 250 миллионов долларов в 2019 финансовом году.
Обновлено вчера в 11:31
Армия и оружие

В Госдепе заявили о проблемах с доставкой гумконвоя в «Эр-Рукбан»

Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил о наличии проблем с доставкой гуманитарного конвоя в сирийский лагерь беженцев «Эр-Рукбан».
Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие

У России нашли климатическое оружие

Китайские ученые сообщили, что Россия и Китай совместно работают над проектом ионизации атмосферы Земли в целях научных исследований.
Обновлено вчера в 11:32
Армия и оружие

«Лотос» на Красной площади: на параде Победы покажут пушку-миномет

Обновлено вчера в 16:01
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Барзани выразил обеспокоенность положением курдов в Сирии

Обеспокоенность Барзани вызвало стремление президента Турции Реджепа Эрдогана начать военную операцию против Отрядов народной самообороны в Сирии.
Обновлено в 01:07
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Российский разведывательно-ударный вертолёт нового поколения. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Представляет собой дальнейшее развитие вертолёта Ка-50 «Чёрная акула».
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