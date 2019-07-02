Футбол

Российские ватерполисты разгромили Великобританию на УниверсиадеМатч ТВ вчера в 14:35

Мужская сборная России по водному поло обыграла команду Великобритании в стартовом матче группового этапа на Универсиаде в Неаполе.
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Россиянки добыли победу над Мексикой в рамках Универсиады

Матч ТВ01:28

Россиянки добыли победу над Мексикой в рамках Универсиады

Sportbox.RU01:28

Cтуденческая сборная России обыграла Аргентину на летней Универсиаде

Чемпионатвчера в 16:37

Универсиада. Студенческая сборная России обыграла Аргентину в стартовом матче

Sports.ruвчера в 17:05

Сборная России по футболу победила аргентинцев в стартовом матче на Универсиаде

ТАССвчера в 16:40

Мужская студенческая сборная России обыграла Аргентину на старте Универсиады

Sport24.ruвчера в 16:17

Футболистки сборной России победили команду Мексики на Универсиаде

РИА Новостивчера в 18:11
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Происшествия

Гибель 14 российских моряков произошла на подлодке «Лошарик»

Обновлено вчера в 10:33
Политика

Две вступительные речи Зеленского в Канаде вызвали смех в зале

Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший с официальным визитом в Канаду, выступил с речью на совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, а затем на конференции по Украине.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Жертвами паводка в Иркутской области стали 12 человек

Число погибших в результате паводка в Иркутской области превысило десять человек.
Обновлено 01 июля в 09:48
Культура

Тамара Гвердцители высказалась о российско-грузинском конфликте

Тамара Гвердцители, народная артистка сразу двух вновь поссорившихся стран, рассказала «МК» о своих творческих планах.
Обновлено вчера в 12:21
Общество

Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле

По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Шпицы стали самыми популярными собаками в России

Обновлено вчера в 23:13
Шоу-бизнес

Влад Кадони посчитал, что Нонна Гришаева превращается в рыбу-клоуна

Обновлено вчера в 23:31
Общество

Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение

Обновлено вчера в 01:10
Происшествия

У жителя Колымы изъяли более килограмма золота и серебра

Обновлено в 00:54
Футбол

Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу

Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу.
Обновлено вчера в 22:22
Шоу-бизнес

РЖД прокомментировали поездку Пугачевой по перрону вокзала на машине

Обновлено 01 июля в 21:37
Общество

В Петербурге затопило дорогу под Володарским мостом

Мощный ливень, который накрыл Петербург накануне, 2 июля, спровоцировал коллапс на дорогах Невского района.
Обновлено в 01:23
Политика

Журналиста избили на акции против блогера Шария в Киеве

Участники митинга против регистрации ЦИК Украины кандидатами в депутаты Верховной рады Андрея Клюева, экс-главы администрации президента Виктора Януковича и видеоблогера Анатолия Шария напали на журналиста местного издания «СТРАНА.ua» Владислава Бовтрука.
Обновлено в 01:50
Общество

Парк «Усадьба Люблино» благоустроят до конца лета

Работы проводятся в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории парка, завершить их планируется летом текущего года, сообщил журналистам заммэра Петр Бирюков.
Обновлено в 02:07
Происшествия

В Якутии во время спортивного соревнования рухнула «трибуна»

Во время VII спортивных игр в Амгинском улусе Якутии обрушилась деревянная конструкция, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:43
Авто

Производитель компонентов для «АвтоВАЗа» объяснил срыв поставок

Обновлено вчера в 19:12
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Армия и оружие

В окрестностях Дамаска нашли закопанные боевиками снаряды

Российская военная полиция совместно с сирийскими военными обнаружила схрон боеприпасов, который оставили после ухода боевики в поселке Яльда провинции Риф-Дамаск, найденные боеприпасы были уничтожены путем подрыва.
Обновлено вчера в 22:02
Общество

Омичам предложили работу с зарплатой до 200 тысяч рублей

Омичам предлагают должность директора по продажам, в месяц ему готовы платить 200 тысяч рублей.
Обновлено в 00:43
Происшествия

В Индии в результате прорыва дамбы погибли шесть человек

По последним данным, в результате ЧП погибли по меньшей мере шесть человек, еще 18 пропали без вести.
Обновлено в 01:58
Гаджеты

LG в России представила новую линейку телевизоров с NanoCell

В модели LG SM98 с 65-дюмовым экраном используется полное затемнение черного, а в младших версиях новой серии применили меньше градаций затемнения темных участков.
Обновлено вчера в 12:45
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено вчера в 08:29
Общество

Определены города с самым высоким ростом зарплат

Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Политика

В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро

Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено вчера в 12:16
Футбол

Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок России

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России.
Обновлено вчера в 10:47
Армия и оружие

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:34
Армия и оружие

Ярош рассказал о действиях «Украинской добровольческой армии» на Донбассе

Один из главарей националистических бандформирований на территории Украины Дмитрий Ярош опубликовал в социальной сети заметку о действиях подконтрольных ему сил на Донбассе.
Обновлено в 01:08
Политика

Зеленский поблагодарил Волкера за помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Канаде со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером, глава государства поблагодарил его за помощь Украине.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Экс-главу киргизской диаспоры убили в Екатеринбурге

Обновлено в 01:41
Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено 01 июля в 11:00
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