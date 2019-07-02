Футбол
Российские ватерполисты разгромили Великобританию на УниверсиадеМатч ТВ вчера в 14:35
Мужская сборная России по водному поло обыграла команду Великобритании в стартовом матче группового этапа на Универсиаде в Неаполе.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:22, Вашингтон
Происшествия
Гибель 14 российских моряков произошла на подлодке «Лошарик»
Обновлено вчера в 10:33
Политика
Две вступительные речи Зеленского в Канаде вызвали смех в зале
Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший с официальным визитом в Канаду, выступил с речью на совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, а затем на конференции по Украине.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Жертвами паводка в Иркутской области стали 12 человек
Число погибших в результате паводка в Иркутской области превысило десять человек.
Обновлено 01 июля в 09:48
Культура
Тамара Гвердцители высказалась о российско-грузинском конфликте
Тамара Гвердцители, народная артистка сразу двух вновь поссорившихся стран, рассказала «МК» о своих творческих планах.
Обновлено вчера в 12:21
Общество
Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле
По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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Общество
Шпицы стали самыми популярными собаками в России
Обновлено вчера в 23:13
Шоу-бизнес
Влад Кадони посчитал, что Нонна Гришаева превращается в рыбу-клоуна
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 01:10
Происшествия
У жителя Колымы изъяли более килограмма золота и серебра
Обновлено в 00:54
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу
Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу.
Обновлено вчера в 22:22
Шоу-бизнес
РЖД прокомментировали поездку Пугачевой по перрону вокзала на машине
Обновлено 01 июля в 21:37
Общество
В Петербурге затопило дорогу под Володарским мостом
Мощный ливень, который накрыл Петербург накануне, 2 июля, спровоцировал коллапс на дорогах Невского района.
Обновлено в 01:23
Политика
Журналиста избили на акции против блогера Шария в Киеве
Участники митинга против регистрации ЦИК Украины кандидатами в депутаты Верховной рады Андрея Клюева, экс-главы администрации президента Виктора Януковича и видеоблогера Анатолия Шария напали на журналиста местного издания «СТРАНА.ua» Владислава Бовтрука.
Обновлено в 01:50
Общество
Парк «Усадьба Люблино» благоустроят до конца лета
Работы проводятся в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории парка, завершить их планируется летом текущего года, сообщил журналистам заммэра Петр Бирюков.
Обновлено в 02:07
Происшествия
В Якутии во время спортивного соревнования рухнула «трибуна»
Во время VII спортивных игр в Амгинском улусе Якутии обрушилась деревянная конструкция, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:43
Авто
Производитель компонентов для «АвтоВАЗа» объяснил срыв поставок
Обновлено вчера в 19:12
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Армия и оружие
В окрестностях Дамаска нашли закопанные боевиками снаряды
Российская военная полиция совместно с сирийскими военными обнаружила схрон боеприпасов, который оставили после ухода боевики в поселке Яльда провинции Риф-Дамаск, найденные боеприпасы были уничтожены путем подрыва.
Обновлено вчера в 22:02
Общество
Омичам предложили работу с зарплатой до 200 тысяч рублей
Омичам предлагают должность директора по продажам, в месяц ему готовы платить 200 тысяч рублей.
Обновлено в 00:43
Происшествия
В Индии в результате прорыва дамбы погибли шесть человек
По последним данным, в результате ЧП погибли по меньшей мере шесть человек, еще 18 пропали без вести.
Обновлено в 01:58
Гаджеты
LG в России представила новую линейку телевизоров с NanoCell
В модели LG SM98 с 65-дюмовым экраном используется полное затемнение черного, а в младших версиях новой серии применили меньше градаций затемнения темных участков.
Обновлено вчера в 12:45
Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска
Обновлено вчера в 08:29
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Политика
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено вчера в 12:16
Футбол
Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок России
Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России.
Обновлено вчера в 10:47
Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:34
Армия и оружие
Ярош рассказал о действиях «Украинской добровольческой армии» на Донбассе
Один из главарей националистических бандформирований на территории Украины Дмитрий Ярош опубликовал в социальной сети заметку о действиях подконтрольных ему сил на Донбассе.
Обновлено в 01:08
Политика
Зеленский поблагодарил Волкера за помощь Украине
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Канаде со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером, глава государства поблагодарил его за помощь Украине.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Экс-главу киргизской диаспоры убили в Екатеринбурге
Обновлено в 01:41
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено 01 июля в 11:00