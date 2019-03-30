Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги из БарнаулаKazanfirst.ru 30 марта в 09:50

Ранее сообщалось, что в Барнауле в Алтайском крае учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова потеряла работу из-за фотографии в купальнике.
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Учителя устроили флешмоб в поддержку уволившейся из-за фото в купальнике коллеги из Барнаула

Алтапресс29 марта в 22:28

Ксения Собчак разделась ради прав учителей на фото в купальниках

URA.Ru30 марта в 03:03

В поддержку учительницы из Барнаула начался флешмоб #УчителяТожеЛюди

Алтайская правда30 марта в 00:19

Учителя поддержали фотографиями в купальниках свою коллегу из Барнаула

REGNUM30 марта в 00:35

Российские учителя разделись до купальников в поддержку уволившейся коллеги

РИА Новости30 марта в 03:28

Алтайские профсоюзы готовы защищать в суде учительницу, уволенную за фото в купальнике

Московский Комсомолец30 марта в 00:45

Учительницу уволили за фото в купальнике. Вслед за ней разделись ее коллеги по всей России

Lenta.ru29 марта в 17:05
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92-летняя королева Великобритании Елизавета II согласилась перестать водить автомобиль на дорогах общего пользования.
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Культура

NYT сообщила об исчезновении картины Леонардо да Винчи из музея в ОАЭ

Сотрудники Лувра Абу-Даби (филиал парижского музея в ОАЭ) не знают о местонахождении картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира» (Salvator Mundi), которая должна была быть выставлена в музее еще в сентябре прошлого года, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
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Шоу-бизнес

Анна Хилькевич призналась, что после первой беременности была вынуждена обратиться к психологу

Анна Хилькевич с мужем и дочками Напомним, со вторым мужем и отцом своих дочерей Артуром Анна познакомилась в 2013 году незадолго после развода с первым супругом, менеджером сериала "Барвиха" Антоном Покрепой.
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Армия и оружие

Новый транспортник Ил-112В совершил первый полет

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