Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги из БарнаулаKazanfirst.ru 30 марта в 09:50
Ранее сообщалось, что в Барнауле в Алтайском крае учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова потеряла работу из-за фотографии в купальнике.
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Учителя устроили флешмоб в поддержку уволившейся из-за фото в купальнике коллеги из Барнаула
Алтапресс29 марта в 22:28
В поддержку учительницы из Барнаула начался флешмоб #УчителяТожеЛюди
Алтайская правда30 марта в 00:19
Российские учителя разделись до купальников в поддержку уволившейся коллеги
РИА Новости30 марта в 03:28
Алтайские профсоюзы готовы защищать в суде учительницу, уволенную за фото в купальнике
Московский Комсомолец30 марта в 00:45
Учительницу уволили за фото в купальнике. Вслед за ней разделись ее коллеги по всей России
Lenta.ru29 марта в 17:05
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