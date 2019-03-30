Общество
Учителя устроили флешмоб в купальниках из-за увольнения коллегиРИА Новости 19:45
Российские учителя решили поддержать флешмобом коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, вынужденную уволиться из школы после публикации в Сети своих фотографий в купальнике и коротком платье. Педагоги размещают в интернете похожие снимки, помечая их хештегшом #УчителяТожеЛюди.
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с чего всё началось
Свою фотографию в закрытом купальнике в поддержку Кувшинниковой и других столкнувшихся с необоснованным общественным прессингом коллег выложила в «Инстаграме» казанская учительница Яна Абдуллина.Вечерняя Казаньвчера в 05:14
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«Кто потом будет учить наших детей?»: Педагогов увольняют за фото в купальнике
ВладТайм27 марта в 20:05
Российские педагоги поддержали уволенную учительницу флешмобом: фото в купальниках
Московский Комсомолец14:24
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