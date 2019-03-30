Учителя устроили флешмоб в купальниках из-за увольнения коллегиРИА Новости 19:45

с чего всё началось

Российские учителя решили поддержать флешмобом коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, вынужденную уволиться из школы после публикации в Сети своих фотографий в купальнике и коротком платье. Педагоги размещают в интернете похожие снимки, помечая их хештегшом #УчителяТожеЛюди.

Общество Историк рассказал о девизе авиаконструктора Ильюшина Заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов в публикации для газеты «Известия» рассказал о девизе советского авиаконструктора Сергея Ильюшина.

Армия и оружие США предостерегли другие страны от размещения военных в Венесуэле Ранее российский МИД заявил, что нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением между правительствами стран о военно- техническом сотрудничестве.

Происшествия В Мексике похитители мигрантов получили более 6 тыс. лет тюрьмы Как сообщает генеральная прокуратура страны, осужденные получили в общей сложности более 6 тыс. лет тюрьмы.

Происшествия В Казани водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром Следствие ведет доследственную проверку по факту гибели водителя троллейбуса в Казани, по предварительным данным, это случилось после драки с пассажиром, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Татарстану.

Общество Умер журналист Максим Ковальский Умер бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский. Об этом в своем Facebook сообщила его коллега Вероника Куцылло.

Общество Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.

Наука Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.

Политика Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.

Хоккей Вратарь «Металлурга» Загидулин может перейти в клуб НХЛ «Калгари» Вратарь магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Артем Загидулин может подписать контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари".

Общество Шведский ученый предложил странам перейти на постоянное зимнее время Страны Европы в случает отказа от сезонного перевода часов должны, как ранее Россия, перейти на постоянное зимнее время, считает исследователь и руководитель лаборатории по изучению сна в Уппсальском университете Кристиан Бенедикт (Christian Benedict).

Шоу-бизнес Елизавета Боярская кардинально сменила имидж Елизавета Боярская выложила в своем блоге в Инстаграм в новом имидже.

Технологии «Яндекс» отказался от Mediascope Гендиректор Mediascope Руслан Тагиев заявил на конференции Digital Brand Day, что «Яндекс» перестал делиться с компанией аудиторными данными своих проектов.

Общество В постпредстве России при ООН рассказали о темпах потепления в стране Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что глобальное потепление в стране опережает в 2,5 раза темпы роста данного показателя в мировом масштабе.

Общество Вокалиста The Prodigy похоронили под массовое веселье фанатов Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городе Брейнтри графства Эссекс.

Общество За нагрузки на работе могут начать доплачивать Работодателей могут обязать учитывать эмоциональные и интеллектуальные нагрузки, которые испытывают работники.

Политика Генпрокурор США намерен обнародовать доклад Мюллера к середине апреля Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» планируется обнародовать к середине апреля.

Политика «Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ Москва — Казань Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком проекта Москва — Казань, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Здоровье В Амурской области рассказали об излечении детей, зараженных гепатитом С в больнице В конце 2018 года в Амурской области стало известно о заражении более 20 онкобольных детей гепатитом C. Все они в разное время лечились в гематологическом отделении областной детской больницы.

Общество Эксперты создали первую трехмерную карту дворца далай-ламы Специалисты по 3D-моделированию представили первую в истории трехмерную карту дворца Потала в Лхасе — резиденции духовных лидеров тибетских буддистов.

Политика Дмитрий Гудков оспорил в суде закон об оскорблении власти Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в Верховный суд иск с требованием признать недействительным закон об оскорблении власти.