Общество

Учителя устроили флешмоб в купальниках из-за увольнения коллегиРИА Новости 19:45

Российские учителя решили поддержать флешмобом коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, вынужденную уволиться из школы после публикации в Сети своих фотографий в купальнике и коротком платье. Педагоги размещают в интернете похожие снимки, помечая их хештегшом #УчителяТожеЛюди.
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с чего всё началось
Свою фотографию в закрытом купальнике в поддержку Кувшинниковой и других столкнувшихся с необоснованным общественным прессингом коллег выложила в «Инстаграме
» казанская учительница Яна Абдуллина.
Вечерняя Казаньвчера в 05:14

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Учителя запустили флешмоб с фото в купальниках после увольнения коллеги

Известия21:13

Учителя устроили флешмоб в купальниках из-за увольнения коллеги

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«Кто потом будет учить наших детей?»: Педагогов увольняют за фото в купальнике

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Царьград08:48

Российские учительницы разделись в поддержку уволенной из-за купальника коллеги

URA.Ru12:33

Купальник раздора. Хорошей фигуре – в школе не место

Life.ru27 марта в 07:25
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