Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллегиРоссийская газета вчера в 16:17
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой. После того, как в соцсетях обнаружились ее снимки в спортивном купальнике, педагогу пришлось покинуть школу.
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Это махровое ханжество. Я видела в интернете учительницу в купальнике – вполне приличный снимок. У нее хорошая фигура, скромный купальник. В этом нет ничего неприличного.
— Елена Драпеко, актрисаРЕН ТВ 06:11
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Барнаульские журналисты приняли участие во флешмобе в поддержку алтайской учительницы
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