Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллегиРоссийская газета вчера в 16:17

Это махровое ханжество. Я видела в интернете учительницу в купальнике – вполне приличный снимок. У нее хорошая фигура, скромный купальник. В этом нет ничего неприличного.

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