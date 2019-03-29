Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллегиРоссийская газета вчера в 16:17
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой. После того, как в соцсетях обнаружились ее снимки в спортивном купальнике, педагогу пришлось покинуть школу.
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Российские педагоги поддержали уволенную учительницу флешмобом: фото в купальниках
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