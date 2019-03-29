Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллегиРоссийская газета 16:17
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой. После того, как в соцсетях обнаружились ее снимки в спортивном купальнике, педагогу пришлось покинуть школу.
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Хоккей
КХЛ объяснила, почему была засчитана шайба «Салавата» в овертайме
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте опубликовала разъяснение относительно эпизода с заброшенной шайбой в ворота уфимского "Салавата Юлаева" в овертайме первого матча серии полуфинала Кубка Гагарина с омским "Авангардом".
Обновлено в 18:48
Политика
Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕС
Парламент Великобритании в третий раз отклонил соглашение с Евросоюзом по брекситу, передаёт Sky News.
Обновлено в 10:49
Политика
На Украине оценили масштаб потерь от торговых ограничений с Россией
Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne в пятницу рассказал об убытках, которые Украина несет от взаимных торговых ограничений с Россией.
Обновлено в 18:00
Экономика
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39
Политика
Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой
«Если Мексика немедленно не остановит всю незаконную иммиграцию, направляющуюся в Соединенные Штаты через нашу южную границу, я закрою границу или значительные участки границы на следующей неделе»,— написал господин Трамп в Twitter.
Обновлено в 13:08
Наука
Назван идеальный способ похудения для диабетиков
Медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.
Обновлено в 08:40
Футбол
Кулибали летом может перейти в «Реал»
Мадридский Реал собирается приобрести у Наполи защитника Калиду Кулибали.
Обновлено в 15:51
Космос
Ученые: На Марсе существуют подземные источники воды
Обновлено в 03:48
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено в 01:52 Ушел из жизни бывший главный редактор журнала "Коммерсантъ-Власть" Максим Ковальский.
Обновлено в 17:39
Игры
Дмитрий Медведев раскритиковал авторов зарубежных исторических игр
В офисе российской компании премьер-министр раскритиковал зарубежных разработчиков в искажении исторических событий.
Обновлено в 11:17
Автоспорт
Даниил Квят: плотность результатов создает возможности для всех
Российский пилот формулической команды Toro Rosso Даниил Квят, который на втором этапе чемпионата мира по автогонкам в двух тестовых заездах показал результат на уровне Топ-10, отметил, что в середине пелетона "Формула-1" идет равная и очень упорная борьба и он рад быть ее частью.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес
Юлий Гусман перенес операцию на сердце
Режиссер Юлий Гусман оказался в больнице из-за проблем с сердцем. Медики провели чистку сосудов, и после реабилитации телеведущего выписали.
Обновлено в 07:20
Кино
Вышел трейлер хоррора «Страшные истории для рассказа в темноте»
В российском прокате "Страшные истории для рассказа в темноте" выйдет 15 августа 2019 года.
Обновлено в 04:51
Политика
Хизер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепа
Науэрт перешла на работу в образовательную программу Fulbright. Глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт остваила свой пост.
Обновлено в 19:03
Наука
Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг
Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено 27 марта в 10:34
Экономика
Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставку
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.
Обновлено в 15:14
Спорт
Загитова выступала на чемпионате России с сильным ожогом ноги
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступала на чемпионате России в Саранске с сильным ожогом ноги.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес
Юлианна Караулова расстроила фанатов
Обновлено в 18:46
Наука
Что может сделать с организмом чашка кофе, рассказали учёные
Обновлено 27 марта в 04:33
Шоу-бизнес
64-летняя Лайма Вайкуле решила составить завещание
Лайма Вайкуле рассказала, кому оставит многомиллионное наследство.
Обновлено в 15:16
Происшествия
Игрок сборной Италии попал в ДТП
Отмечается, что Кьеза не пострадал, а скутерист был доставлен в больницу. В нынешнем сезоне Кьеза принял участие в 31 матче за "Фиорентину".
Обновлено в 16:49
Происшествия
Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге
Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53
Политика
Порошенко уточнил свои слова о «нормандском» саммите после выборов
Президент Украины Петр Порошенко уточнил, что будет инициировать саммит в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) после выборов главы украинского государства.
Обновлено в 15:52
Культура
Ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева стала гражданкой Италии.
Обновлено в 16:59
Происшествия
Норвегия в случае ЧП будет вынуждена рассчитывать на помощь России
Издание Klassekampen пишет, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 07:00