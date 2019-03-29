Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллегиРоссийская газета 16:17

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой. После того, как в соцсетях обнаружились ее снимки в спортивном купальнике, педагогу пришлось покинуть школу.
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Учительницу уволили за фото в купальнике. Вслед за ней разделись ее коллеги по всей России

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Ученые: На Марсе существуют подземные источники воды

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